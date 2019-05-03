Украинцы смогут пользоваться интернетом Vodafone за рубежом дешевле

3 мая 2019, 12:45

Такую возможность предоставляет Vodafone – с 1 мая компания предоставляет своим бизнес клиентам дополнительные 200 МБ мобильного интернета в роуминге в 76 странах.

Дополнительные мегабайты доступны клиентам тарифов «Vodafone Red Business Ultra L», «Vodafone Red Business XL», «Vodafone Red Business XXL», «Vodafone Red Business VIP» с первого мая по 31 октября 2019 года.Дополнительные мегабайты можно использовать в следующих странах: Австрия, Австралия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Бельгия, Беларусь, Болгария, Бразилия, Бруней Даруссалам, Ватикан, Армения, Великобритания, Гавайские острова, Гана, Гонконг, Гватемала, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Израиль, Индонезия, Ирландия, Испания, Исландия, Италия, Эстония, Эквадор, Египет, Казахстан, Канада, Канарские острова, Камбоджа, Китай, Киргизия, Кипр, Колумбия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Македония, Малайзия, Молдова, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Новая Зеландия, ОАЭ, ЮАР, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Южная Корея, Пуэрто-Рико, Польша, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Сан-Марино, Сальвадор, Сингапур, Сербия, Словакия, Словения, США, Таиланд, Тайвань, Турция, Тунис, Узбекистан, Венгрия, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Черногория, Швеция, Швейцария, Шри-Ланка и Япония.