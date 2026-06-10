Число айтишников в Барселоне превысило 135 тысяч

10 июня 2026, 14:15

В Барселоне уже живут более 135 тыс. специалистов в сфере цифровых технологий, говорится в ежегодном отчёте Digital Talent Overview фонда Mobile World Capital Barcelona.

Треть из них — женщины (больше всего в маркетинге и UX/UI, а меньше всего — в кибербезопасности).Средняя зарплата айтишника в Барселоне — 51 тыс. евро в год с некоторым расхождением по направлениям. Самые высокие зарплаты — в кибербезопасности (64.100 евро), ИИ (59.500 евро), облачных технологиях (59.000 евро).В 2025 году в Барселоне было открыто 36.460 вакансий в сфере IT. Растёт спрос на мидлов и сеньоров.Опрошенные разработчики всё активнее используют ИИ, но к вайбкодингу относятся скептически.