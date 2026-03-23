Фонд Barcelona Mobile World Capital Foundation заплатил американскому диджею Стиву Аоки 220 тысяч евро за часовое выступление на Talent Arena в рамках Mobile World Congress, сообщает El Confidencial со ссылкой на контракт. Это была часовая сессия в формате fireside chat об аутентичности в эпоху ИИ.
Для сравнения: Тим Бернерс‑Ли, один из создателей Всемирной паутины, выступил на той же площадке на следующий день. Его часовая лекция стоила на 100 тысяч евро дешевле.
23 марта 2026, 12:45
За лекцию на MWC диджею Стиву Аоки заплатили 220 тысяч евро
