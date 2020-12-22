GigaCloud стал технологическим партнёром госпроекта 360 Tech Ecosystem Overview

22 декабря 2020, 13:15

360 Tech Ecosystem Overview - это онлайн-платформа для поиска бизнес-информации IТ-компаний, людей, инвесторов и всей технологической экосистемы Украины.

Информация на портале https://techecosystem.gov.ua включает данные о текущем развитии IТ-компаний, информацию об учредителях и лицах на руководящих должностях, классификацию компаний по индустриям, инвестициям и финансированию, слиянию и поглощению, новости компаний и тенденции в отрасли.

Цель проекта ― собрать и структурировать информацию о всей IТ-экосистеме, в частности, что касается университетов, стартап-акселераторов, технохабов и всех технологических индустрий. Это откроет новые возможности для рынка и позволит более эффективно взаимодействовать и развиваться всем участникам экосистемы.

По словам представителей Министерства цифровой трансформации, последние несколько лет IТ-отрасль в Украине стремительно набирает обороты ― зарождаются и развиваются инновационные продукты и технологические бизнесы. Сейчас в Украине от 3000 до 5000 активных IТ-компаний, по которым отсутствует точная статистика и оценка этого сегмента. Нет единой базы, которая бы включала информацию обо всех ИТ-проектах. Это влечет за собой недостаточную прозрачность рынка для внутренних и внешних стейкхолдеров и сдерживает рост экосистемы.

Портал будет полезным всем активным участникам технологической экосистемы Украины, ИТ-кластерам, украинским и международным бизнес-организациям, созданным украинцами технологическим компаниям, инвесторам, государственным институтам, работающим над развитием ИТ экосистемы и представителям СМИ.

В рамках проекта GigaCloud бесплатно предоставил технические ресурсы для размещения онлайн-платформы. "Развитие Украины напрямую связано с развитием IТ-отрасли, ― говорит Любомир Дорошенко, руководитель отдела продаж GigaCloud. ― Бизнес и госучреждения уже осознают, что для их эффективной работы требуется не просто автоматизация, а построение полноценной цифровой платформы. Диджитализация не является альтернативой привычному образу жизни, а единственным путем усовершенствования как для бизнеса, так и для государства. И чем быстрее эти процессы начнут внедряться в жизнь ― тем эффективнее удастся Украине справиться с нынешним кризисом. GigaCloud уже не первый раз предоставляет технические ресурсы для государственных проектов, и, осознавая их важность, будет продолжать делать это и в дальнейшем”.

GigaCloud ― лидер облачного рынка Украины по темпам роста и количеству клиентов. GigaCloud предоставляет в аренду IaaS-услуги (Infrastructure-as-a-Service) клиентам любого масштаба ― от малого бизнеса до огромных корпораций. В портфолио компании более 1000 клиентов в 6 странах мира и более 150 компаний-партнеров.