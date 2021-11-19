TCL разрабатывает 32-дюймовый монитор с разрешением 4K и частотой 240 Гц

19 ноября 2021, 10:15

На конференции TCL CSOT Global Display Tech-Ecosystem (DTC 2021) производитель панелей для телевизоров и мониторов анонсировал разработку первого в мире монитора с разрешением 4K и частотой обновления выше 144 Гц.

По словам TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd.), она ведёт разработку 32-дюймового монитора с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Подобными характеристиками на данный момент не может похвастаться ни один из представленных игровых мониторов.



Производитель не сообщил более детальной информации о новинке. Даже на официальном сайте TLC China до сих пор не появилось информации об анонсе этого дисплея. Однако некоторые крупицы информации удалось получить из рекламных материалов, которыми компания поделилась с прессой вскоре после анонса.



Например, издание ITHome сообщает, что монитор получил название TCL CSOT 32 UD 240Hz R800. Скорость отклика у дисплея составляет 1 мс. TLC использует в новинке собственный алгоритм сжатия изображения. Судя по по изображению новинки, монитор будет изогнутым. Также следует уточнить, что TCL не занимается прямыми продажами мониторов, а поставляет их OEM-производителям, которые затем продают их под собственными брендами.



О том, когда дисплей на уникальной панели TCL появится на рынке, компания не сообщила.

(С) 3dnews.