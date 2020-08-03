TCL создала "дырявый" экран для планшетов с частотой обновления 240 Гц

3 августа 2020, 13:45

Компания CSOT (China Star Optoelectronics Technology), являющаяся подразделением TCL, продемонстрировала последние достижения в области разработки дисплеев для различных компьютерных устройств.

В частности, представлен 10,8-дюймовый экран для флагманских планшетных компьютеров. Эта панель обладает разрешением 2560 × 1600 пикселей, что соответствует формату QHD. Частота обновления панели достигает 240 Гц.



Показанный планшетный экран получил небольшое отверстие в одном из углов для одинарной фронтальной камеры. Известно, что время отклика сенсорного слоя составляет 2 мс.



Кроме того, показан монитор игрового уровня с диагональю 32 дюйма. Эта панель имеет вогнутую форму с радиусом кривизны 1500R. Разрешение не уточняется, но известно, что частота обновления составляет 240 Гц. Упомянута сертификация VESA HDR 1400. Наконец, говорится о поддержке технологий FreeSync и G-Sync, задача которых заключается в повышении качества игрового процесса за счёт увеличения плавности.