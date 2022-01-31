Представлен самый быстрый в мире монитор — с частотой обновления 500 Гц

31 января 2022, 12:15

Известный производитель дисплеев и сопутствующих решений BOE продемонстрировал самый быстрый в мире монитор, предназначенный для игр. Частота обновления представленной панели достигает 500 Гц.

Устройство имеет размер 27 дюймов по диагонали и обладает разрешением Full HD, то есть, 1920 × 1080 пикселей. Время отклика составляет 1 мс. Говорится о 8-битном представлении цвета. Другие технические характеристики пока не раскрываются.



Нужно отметить, что в настоящее время игровые мониторы, доступные на коммерческом рынке, обладают частотой обновления до 360 Гц. По сравнению с такими моделями новинка ВОЕ демонстрирует приблизительно 40-процентный прирост частоты.



Впрочем, пока показанная панель существует только в виде прототипа. Информации о сроках её возможного появления в продаже нет.

Сетевые источники добавляют также, что практическая польза от 500-Гц дисплеев пока остаётся под вопросом. Для работы в таком режиме потребуется очень мощное аппаратное обеспечение, а демонстрировать подобную кадровую частоту могут относительно «лёгкие» игры вроде eSport, которые обладают посредственным качеством графики.

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