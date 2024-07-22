Asus VA27ECPSN – монитор с заботой о зрении

22 июля 2024, 16:45

Монитор ASUS Business VA27ECPSN с широкоформатным экраном диагональю 27 дюймов, частотой обновления 75 Гц и разрешением Full HD имеет следующие технические характеристики:

Тип подсветки матрицы: LED.Соотношение сторон экрана: 16:9.Разрешение: 1920x1080.Углы обзора: 178/178.Время отклика пикселя (GTG): 5 мс.Яркость экрана: 300 кд/м2.Разъемы: Ethernet, USB Type-A, USB Type-C, выход на наушники.Размеры с подставкой: 612.4x523.3x226.3мм.Размер крепления VESA: 100х100.Модель оснащена технологией Eye Care, функцией Flicker-Free и фильтром синего цвета, благодаря чему снижается нагрузка на глаза при длительном чтении текстовых документов, работе с электронной почтой и просмотре веб-сайтов.Особенностями монитора ASUS Business VA27ECPSN является наличие внутреннего блока питания и стереодинамиков 4W, а также удобная настольная подставка, которая обеспечивает хорошую устойчивость на рабочем столе. С помощью подставки можно быстро настроить необходимое оптимальное положение дисплея: его можно наклонять вперед-назад, поворачивать влево/вправо, регулировать по высоте и устанавливать вертикально для перехода в портретный режим.