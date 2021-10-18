Монитор ASUS VZ24EHE Eye Care получил набор игровых средств GamePlus

18 октября 2021, 17:17

Компания ASUS расширила семейство мониторов Eye Care, выпустив модель VZ24EHE на матрице IPS размером 23,8 дюйма по диагонали.

Панель обладает разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей) при соотношении сторон 16:9.

Для новинки заявлено время отклика в 1 мс (MPRT), а частота обновления составляет 75 Гц. Яркость равна 250 кд/м2, контрастность — 1000:1, динамическая контрастность — 100 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Панель подходит для повседневной работы, развлечений и игр. Есть поддержка Adaptive-Sync/FreeSync и набор фирменных игровых инструментов GamePlus: он включает таймер, перекрестие прицела и счётчик кадров.



Монитор может похвастаться узкими рамками, благодаря чему подходит для применения в конфигурациях с несколькими дисплеями, расположенными вплотную друг к другу. За уменьшение усталости глаз во время продолжительной работы отвечают технологии Flicker-Free и Blue Light Filter с сертификацией TÜV Rheinland.

Есть интерфейсы HDMI 1.4 и D-Sub, а также гнездо для наушников (3,5 мм). Подставка позволяет регулировать только угол наклона экрана — в пределах 28 градусов. При помощи крепления VESA панель можно подвесить на стену.

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