18 октября 2021, 17:17

Монитор ASUS VZ24EHE Eye Care получил набор игровых средств GamePlus

Компания ASUS расширила семейство мониторов Eye Care, выпустив модель VZ24EHE на матрице IPS размером 23,8 дюйма по диагонали.

Панель обладает разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей) при соотношении сторон 16:9.

Для новинки заявлено время отклика в 1 мс (MPRT), а частота обновления составляет 75 Гц. Яркость равна 250 кд/м2, контрастность — 1000:1, динамическая контрастность — 100 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Панель подходит для повседневной работы, развлечений и игр. Есть поддержка Adaptive-Sync/FreeSync и набор фирменных игровых инструментов GamePlus: он включает таймер, перекрестие прицела и счётчик кадров.

Монитор может похвастаться узкими рамками, благодаря чему подходит для применения в конфигурациях с несколькими дисплеями, расположенными вплотную друг к другу. За уменьшение усталости глаз во время продолжительной работы отвечают технологии Flicker-Free и Blue Light Filter с сертификацией TÜV Rheinland.

Есть интерфейсы HDMI 1.4 и D-Sub, а также гнездо для наушников (3,5 мм). Подставка позволяет регулировать только угол наклона экрана — в пределах 28 градусов. При помощи крепления VESA панель можно подвесить на стену.

(C) 3dnews.


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