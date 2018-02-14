Изогнутый Eye Care монитор BenQ EX3501R с поддержкой HDR

14 февраля 2018, 9:45

BenQ EX3501R – это 35-дюймовый монитор с поддержкой HDR контента, предназначенный для домашних мультимедийных развлечений.

Cтильный внешний вид, ультратонкая рамка, изогнутый экран с радиусом кривизны 1800R полностью погружает в происходящее на экране. А благодаря технологии защиты зрения Eye care нагрузка на глаза будет минимальной даже при длительном просмотре любимого контента.



Современный человек проводит за компьютером большую часть своего времени как на работе, так и дома. Поэтому основные характеристики современной цифровой техники– это функциональность, комфортный интерфейс и безопасность для глаз, ведь именно на них осуществляется наибольшая нагрузка. Монитор BenQ EX3501R оснащен технологией Eye Care, которая существенно снижает нагрузку на глаза во время продолжительного просмотра, уменьшая усталость и повышая производительность.



Технология Brightness Intelligence Plus автоматически устанавливает уровень яркости монитора в зависимости от просматриваемого контента таким образом, чтобы изображение на экране оставалось оптимально четким и комфортным для глаз. Встроенный датчик освещения автоматически определяет уровень освещенности помещения и устанавливает уровень яркости монитора таким образом, чтобы изображение на экране оставалось оптимально четким и комфортным. Он так же регулирует яркость изображения и снижает нагрузку на глаза, чтобы вы могли с комфортом наслаждаться отличным качеством картинки.



Благодаря поддержке HDR-технологии монитор EX3501R воспроизводит видеоконтент с высокой яркостью, контрастностью и потрясающей детализацией. Монитор имеет оптимальные пропорции 2,35:1 , поэтому воспроизводит кинематографический контент в идеальном качестве и превосходно передает панорамную графику , а высокое разрешение 3440x1440 позволяет воссоздавать детализированное, четкое изображение. С поддержкой различных форматов, таких как 24p, 25р, 30р видео на мониторе BenQ EX3501R будет воспроизводиться без задержек и рывков.



Монитор оснащен эксклюзивной технологией AMD FreeSync от BenQ , которая устраняет такие неприятные моменты во время видеоигр, как тиринг (разрыв изображения в динамике), замирание изображения или прерывание видео. Частота обновления 100 Гц позволяет наслаждаться видеоиграми в отличном качестве и без технических проблем.



Монитор оборудован разъемом для кабеля USB-C, предоставляя безграничные возможности для подключения дополнительных устройств и передачи аудио и видео контента высокого разрешения на сверхвысокой скорости стандарта SuperSpeed USB. В дополнении к USB-C EX3501R оснащен портами HDMI, DisplayPort и USB 3.0, что позволяет подключать любое мультимедийное оборудование, которое вы привыкли использовать: TV-приставку, Blu-ray плеер, игровую консоль или мобильные устройства.

Эргономичный и стильный Eye Care монитор BenQ EX3501R - это отличный выбор для игр и цифровых развлечений; с технологией защиты зрения и современным функционалом.