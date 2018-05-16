Мощный монитор ASUS VP247HAE Eye Care

16 мая 2018, 10:45

Тайваньская ASUS напомнила о себе анонсом нового монитора - VP247HAE Eye Care.



Диагональ новинки – 23,6 дюйма. В основе – панель VA, разрешение которой 1080х1920 точек. Углы обзора по вертикали и горизонтали 178 градусов.

Контрастность монитора 3000:1, а яркость - 250 кд/м2; время отклика – 5мс.Для подключение к источникам сигнала предусмотрены порты HDMI и D-Sub.Отдельно производитель акцентируется на комплексе технологий Eye Care, которые реализованы в этом мониторе. На деле они способны делать длительную работу с эти монитором более комфортной. К примеру, система Ultra-low Blue Light уменьшает интенсивность излучаемого синего света и оберегает глаза от его возможности побочных эффектов. А вот Flicker-free способна избавить от мерцания.Вес новинки – 4 кг, а его габариты - 561,1×199,4×400,1 мм.Как скоро монитор появится в продаже, пока не уточняется. Стоимость также не известна.