ASUS представила 25-дюймовый безрамочный монитор Designo MX259HS

Тайваньская ASUS «отметилась» анонсом своего нового монитора - MX259HS.
В основе новинки IPS-матрица с разрешением Full HD.
Интересной особенностью этой модели можно назвать безрамочный дизайн.
Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают до 178 градусов.
Яркость - 250 кд/м2, а время отклика - 5 мс. Динамическая контрастность – 80 000 000:1.
Габариты монитора - 578 × 414 × 224 мм, а его вес – 4,3 кг.
Кроме того, монитор получил стереофонические динамики на 3Вт.
Интерфейсная панель представлена двумя портами HDMI, а также аналоговым D-Sub. Еще есть 3,5-мм гнездо для подключения внешних динамиков или наушников.
Особо производитель отмечает технологию Ultra-low Blue Light, которая значительно уменьшает интенсивность излучаемого синего света. Другая технология - Flicker-Free, которая здесь также есть, избавляет от мерцания.
Как скоро новинку ждем в продаже, и какой будет стоимость, пока не разглашается.