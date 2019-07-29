ASUS представила 25-дюймовый безрамочный монитор Designo MX259HS

29 июля 2019, 13:15

Тайваньская ASUS «отметилась» анонсом своего нового монитора - MX259HS.



В основе новинки IPS-матрица с разрешением Full HD.

Интересной особенностью этой модели можно назвать безрамочный дизайн.



Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают до 178 градусов.



Яркость - 250 кд/м2, а время отклика - 5 мс. Динамическая контрастность – 80 000 000:1.



Габариты монитора - 578 × 414 × 224 мм, а его вес – 4,3 кг.



Кроме того, монитор получил стереофонические динамики на 3Вт.



Интерфейсная панель представлена двумя портами HDMI, а также аналоговым D-Sub. Еще есть 3,5-мм гнездо для подключения внешних динамиков или наушников.

Особо производитель отмечает технологию Ultra-low Blue Light, которая значительно уменьшает интенсивность излучаемого синего света. Другая технология - Flicker-Free, которая здесь также есть, избавляет от мерцания.Как скоро новинку ждем в продаже, и какой будет стоимость, пока не разглашается.