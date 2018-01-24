ViewSonic анонсирует игровой монитор XG3240C с изогнутым экраном

24 января 2018, 11:15

Корпорация ViewSonic анонсировала XG3240C - 32-дюймовый игровой монитор с разрешением WQHD (2560 x 1440) и изогнутым экраном, который дарит пользователямневероятные впечатления от игр и фильмов благодаря сочетанию поддержки HDR, широкой цветовой гамме и сверхвысокой частоте обновления 144 Гц с технологией AMD FreeSync. Модель XG3240C расширяет линейку игровых мониторов ViewSonic отмеченную многочисленными отраслевыми наградами, и предназначена для любителей игр, которые хотят полностью окунуться в игровой мир благодаря монитору с улучшенной детализацией и реалистичными цветами.

Чтобы испытать ощущение полного погружения в происходящее на экране, в мониторе XG3240C применяется изогнутая панель 1800R. Она позволяет задействовать периферийное зрение и полностью погрузиться в игровой мир.



Разрешение WQHD позволяет монитору отображать картинку в мельчайших деталях, а поддержка контента HDR (High Dynamic Range) для ПК и консольных игр максимально использует информацию, отображаемую как в наиболее ярких, так и в темных частях сцены для непревзойденного визуального восприятия.



Монитор XG3240C обрабатывает быстро меняющиеся сцены с частотой обновления кадра 144 Гц, что позволяет поддерживать плавность картинки, а также уменьшает задержку ввода до минимума.



Технология AMD FreeSync дает пользователям видеокарты AMD возможность синхронизировать кадры видеоизображения в игре с частотой обновления экрана. Это делается для устранения проблем, возникающих на традиционных мониторах, таких как прерывистость сцен, задержки и «подвисания».



G3240C имеет 2 порта HDMI, 1 порт DisplayPort и 5 портов USB 3.0 (1 сверху и 4 снизу) для подключения ПК, консоли и периферийных устройств. Его основание полностью эргономично и позволяет регулировать поворот, наклон и высоту монитора для максимального комфорта. Монитор также имеет ряд удобных функций, таких как стабилизация черного цвета и настраиваемые параметры «игрового режима», которые увеличивают видимость в темных сценах и оптимизируют визуальные эффекты для всех типов игр. Кроме того, технология Flicker-Free™ от ViewSonic и фильтр Blue Light помогают предотвратить усталость глаз при длительном просмотре.















