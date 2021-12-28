BenQ EW3880R - изогнутый монитор для дома с великолепным звуком и изображением

28 декабря 2021, 10:15

BenQ EW3880R — изогнутый сверхширокий IPS-монитор для домашних развлечений с диагональю экрана 37,5 дюймов, разрешением 3840 × 1600 пикселей, соотношением сторон 21:9 и кривизной 2300R.

Монитор BenQ EW3880R адаптирован для работы и развлечений, но по достоинству оценить все его преимущества смогут киноманы.



Модель обладает тонкой рамкой, матовым антибликовым покрытием и широкими углами обзора по вертикали и горизонтали. Экран монитора способен отображать 1,07 млрд цветов с покрытием цветовой гаммы DCI-P3 на 95 % что гарантирует кинематографическое качество изображения.



Отличительная особенность монитора – высококачественный звук.

Встроенная звуковая система 2.1 с двумя динамиками по 3 Вт и сабвуфером на 8 Вт обеспечивает великолепное звучание для ваших фильмов, сериалов и видеоигр.



Доступные интерфейсы подключения:

2 × HDMI 2.0;

1 × DisplayPort 1.4;

1 × USB-C (подключение и питание одним кабелем)

1 × разъем для наушников.