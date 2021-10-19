Мониторы MSI ARTYMIS: панорамное изображение на изогнутом экране формата 1000R

19 октября 2021, 11:15

MSI объявляет о кампании Панорамный формат 1000R, в рамках которой будут представлены изогнутые мониторы MSI серии ARTYMIS с кривизной экрана 1000R и показано, каким образом такие устройства могут сделать взаимодействие с компьютером более комфортным для глаз.

Многие пользователи предпочитают изогнутые мониторы, чтобы получить иммерсивное панорамное изображение. Кривизна экрана в 1000R (число перед буквой R означает радиус кривизны) наиболее точно соответствует естественному полю зрения человека, что усиливает эффект присутствия в играх и фильмах.Специалисты MSI совместно с исследователями из Брэдфордского университета изучили влияние цифровых экранов на зрение. Они наблюдали за пользователями, игравшими в игры на мониторах с кривизной экрана 1000R и 1800R. Участники исследования однозначно сообщили, что модели формата 1000R комфортнее, чем модели формата 1800R. Посмотреть исследование можно в этом ролике.Таким образом, мониторы MSI ARTYMIS позволят не только получить красочную картинку в играх, но и снизить усталость глаз во время длительного пребывания за компьютером.