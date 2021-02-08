Новые игровой монитор MSI MPG ARTYMIS 343CQR

Компания MSI, мировой лидер по производству высококачественных устройств для любителей компьютерных игр, с гордостью представляет новинку в своей продуктовой линейке.
Богиня Артемида, в честь которой назван монитор MPG ARTYMIS, известна в греческой мифологии как богиня Луны Ἄρτεμις и одновременно – охоты. Ее изображали на серебряной колеснице, несомой оленем с золотыми рогами, а в руках ее был серебристый лук – образ такой же величественный, как фазы Луны.
Изогнутый монитор MPG ARTYMIS обладает оптимальной для глаз кривизной экрана – 1000R, поэтому глаза будут меньше уставать, воспринимая все изображение сразу. Это также способствует созданию эффекта погружения в игру, ведь взгляд меньше отвлекается на окружающую обстановку. Дополнительным преимуществом того, что пользователь видит всю картинку сразу, является возможность более быстрой реакции на игровые события – не нужно тратить время, чтобы переместить взгляд с одного края экрана к противоположному. В целом, монитор с кривизной 1000R является оптимальным для геймеров, которые много времени проводят в компьютерных играх.
Специально для игровой консоли PS5 предлагается эксклюзивный режим, в котором QHD-монитор способен принимать, обрабатывать и выводить на экран видеоконтент с разрешением 4K, при этом поддерживая технологию HDR. Преобразование 4K-QHD позволяет получить более высокое качество картинки, чем увеличение разрешения от FHD до QHD.
Игровые мониторы MSI обладают экранами с изогнутой поверхностью. Кривизна поверхности, равная в данном случае 1000R, оптимальна и для компьютерных игр, и для обычных приложений. Но именно в играх такой экран проявит свои основные достоинства, ведь он обеспечивает гораздо более глубокое погружение в виртуальный мир по сравнению с обычными.
Модель MPG ARTYMIS 343CQR является широкоэкранной: соотношение сторон дисплея составляет 21:9, а разрешение – 3440х1440 пикселей. Это означает не только высокую детализацию игровой картинки, но и возможность увидеть больше за счет дополнительного экранного пространства в области периферийного зрения.
Монитор MPG ARTYMIS 343CQR может похвастать отличными скоростными характеристиками: частота обновления – 165 Гц, время отклика – 1 мс. Благодаря этому он является оптимальным выбором для динамичных игр, в которых от игрока требуется быстрая реакция в ответ на то, что происходит на экране, поэтому повышенная частота обновления и очень низкое время отклика представляют собой ощутимое преимущество для профессиональных геймеров.
Благодаря эргономичной подставке можно с удобством задавать положение экрана игрового монитора серии MSI Optix в пространстве, поднимая (от 0 до 100 мм), поворачивая (от -75°~75°) и наклоняя его (-5° до +20°) по своему желанию. Комфорт очень важен, ведь геймерские сессии могут затянуться на долгие часы!
Монитор MPG ARTYMIS 343CQR поддерживает технологию расширенного динамического диапазона HDR, которая гарантирует улучшенную детализацию и больший спектр отображаемых оттенков по сравнению с традиционными мониторами. Результат – более реалистичное изображение на экране.
Данный монитор оснащен подсветкой Mystic Light, которая создает мягкое атмосферное освещение и легко синхронизируется с другими игровыми устройствами с поддержкой Mystic Light. С помощью приложения Mystic Light, доступного в том числе и для мобильных устройств, можно изменить цвет подсветки, выбрав любой из множества доступных оттенков.
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