MSI представляет новые компьютерные корпуса

28 января 2019, 11:15

Компания MSI, игровой бренд в мире, с гордостью представляет новую линейку продуктов: оригинально оформленные компьютерные корпуса MPG GUNGNIR и MAG VAMPIRIC.



Создавая корпус MPG GUNGNIR 100, дизайнеры вдохновлялись скандинавской мифологией. Гунгнир - легендарное копье, которое принадлежало скандинавскому богу Одину. Эта модель является образцом неброского промышленного дизайна, в ее облике нет излишней вычурности. Боковая панель, изготовленная из закаленного тонированного стекла толщиной 4 мм, открывает вид на внутренние компоненты, освещаемые вентилятором с адресуемой полноцветной подсветкой. Внутри также имеется концентратор для восьми дополнительных устройств с адресуемой подсветкой, который открывает безграничные возможности по персонализации внешнего вида компьютера с помощью приложения MSI Mystic Light. Кроме того, поддерживается установка семи системных вентиляторов и аксессуаров, распечатанных на 3D-принтере.



Концепт корпуса MAG VAMPIRIC 010 навеян легендами о короле вампиров Дракуле. Выполненная в черно-серых тонах, эта модель полна мистики средневековых замков. На передней панели, словно аристократический герб, сияет подсветкой Mystic Light изображение двух клинков. Светло-серая боковая панель из закаленного стекла толщиной 4 мм, вентилятор с адресуемой светодиодной подсветкой, пылевой фильтр с магнитным креплением на верхней панели и возможность установки до шести системных вентиляторов – корпус MAG VAMPIRIC 010 искушает своим техническим совершенством.



Особенности новых корпусов

- Крепление для 3D-аксессуаров: на верхней и нижней панелях корпуса можно установить таблички с логотипами, напечатанные на 3D-принтере. Свет, проникающий сквозь такую табличку, будет отражаться на полу или иной поверхности, создавая оригинальный визуальный эффект.





- Концентратор для адресуемой подсветки: в комплект поставки корпуса MPG Gungnir 100 входит концентратор, позволяющий подключить устройства с адресуемой светодиодной подсветкой и управлять ей через материнскую плату и приложение MSI Mystic Light.





- Синхронизация подсветки: Корпуса MPG GUNGNIR 100 и MAG VAMPIRIC 010 идеально сочетаются с материнскими платами и периферийными устройствами, поддерживающими подсветку MSI Mystic Light. Используя одноименное приложение, пользователь может синхронизировать визуальные эффекты между корпусом, материнской платой и аксессуарами.

- Прозрачная боковая панель: Боковая панель, изготовленная из светло-серого закаленного стекла толщиной 4 мм, обеспечит отличный вид на внутренние компоненты с яркой подсветкой.- Продуманное охлаждение: В корпусе имеются посадочные места для установки до семи системных вентиляторов, а также радиаторов системы водяного охлаждения (360-миллиметрового на верхней панели и 420-миллиметрового у передней панели). Хорошая вентиляция – ключ к стабильной работе компьютера!- Магнитное крепление фильтра: Пылевой фильтр на верхней панели оснащен магнитным креплением, которое позволяет легко снимать его для чистки.