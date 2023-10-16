MSI выпускает новые компьютерные корпуса серии MPG GUNGNIR 300

16 октября 2023, 15:15

Вот уже несколько лет в серии компьютерных корпусов GUNGNIR выходят примечательные модели с богатой функциональностью.

Мы рады представить очередные новинки серии MPG GUNGNIR 300, которые выполнены в соответствии с постоянно меняющимися потребностями наших пользователей.

Новые ATX-корпуса от MSI, выпущенные в рамках серии MPG GUNGNIR 300, представляют собой модели формата Midi-Tower, предназначенные для компьютерных конфигураций среднего уровня. Они оптимизированы под поддержание низкой температуры компонентов: передняя панель имеет ячеистую структуру, допускается установка двух систем водяного охлаждения с 360мм радиаторами.



Благодаря перфорированной передней панели и четырем предустановленным 120мм вентиляторам корпус серии GUNGNIR 300 обеспечит стабильный приток холодного воздуха и к центральному процессору, и к видеокарте.



Если видеокарта установлена вертикально, можно добавить еще три вентилятора, чтобы усилить воздушный поток в области между ней и материнской платой. Это поможет лучше охладить остальные компоненты, например твердотельные накопители.

В корпусе MPG GUNGNIR 300 будет достаточно пространства для установки флагманской видеокарты, причем как горизонтально, так и вертикально. Для ее крепления предусмотрен встроенный кронштейн из 8-миллиметрового закаленного стекла. Он подходит для видеокарт разных размеров, разворачивается на 90° и не требует применения инструментов.

Специалисты MSI постоянно работают над улучшением конструкции корпусов, чтобы сделать их более удобными в эксплуатации. Помимо универсального кронштейна для видеокарты, в серии MPG GUNGNIR 300 реализованы сменные PCIe-планки и выдвижной отсек для накопителей, кожух для кабелей с креплением для дополнительных вентиляторов и ряд других оптимизаций.



MSI также представляет новую серию FORGE, состоящую из моделей MAG FORGE 320R AIRFLOW и MAG FORGE 120A AIRFLOW. Это корпуса формата Mid-Tower, совместимые с новейшими видеокартами, материнскими платами и блоками питания стандарта ATX. Ячеистая передняя панель и вентиляционное отверстие в верхней панели, прикрытое пылевым фильтром с удобным магнитным креплением, гарантируют отличную вентиляцию, а окошко из закаленного стекла откроет прекрасный вид на внутренние компоненты. Доступный по цене MAG FORGE 320R AIRFLOW поставляется с четырьмя предустановленными вентиляторами с адресуемой полноцветной подсветкой и позволяет установить систему водяного охлаждения с 360мм радиатором. Корпус MAG FORGE 120A AIRFLOW, предназначенный для сборки игровых конфигураций среднего уровня, совместим с 240мм радиаторами. У него имеется шесть вентиляторов с подсветкой и кнопкой ее включения/выключения.