MSI MPG SEKIRA 500 - игровой компьютерный корпус в "идеальном" исполнении

27 мая 2019, 16:15

Компания MSI является лидирующим мировым производителем геймерского оборудования, и ее первый корпус для игровых компьютеров MPG GUNGNIR 100 встретил восторженный прием со стороны пользователей.

Теперь же мы с гордостью представляем новую серию MPG SEKIRA 500 – инновационные корпуса с оригинальным персонализируемым дизайном, воплощающие в себе многолетний опыт специалистов MSI по разработке подлинно геймерских продуктов.

Название серии MSI MPG SEKIRA 500 происходит от легендарной секиры, которой владел Перун, бог грома в славянской мифологии. Четкие линии корпуса словно высечены точными и мощными ударами легендарного топора.



Модель MPG SEKIRA 500X оснащается боковыми панелями из закаленного стекла, которые открываются без использования инструментов. Это обеспечивает одновременно и сохранность внутренних компонентов, и удобный доступ к ним. Внутри корпуса имеется съемная монтажная пластина для установки радиатора водяной системы охлаждения – также без инструментов. Помимо подсвечиваемых предустановленных вентиляторов, корпус MPG SEKIRA 500X поставляется с RGB-концентратором для восьми дополнительных устройств с адресуемой подсветкой, который открывает безграничные возможности по персонализации внешнего вида компьютера.



Модель MPG SEKIRA 500G – это образец экстравагантной простоты, акцентированной гранями цвета «розовое золото». В ней также имеется съемная монтажная пластина для радиатора водяной системы охлаждения, на которой можно закрепить до трех вентиляторов. Благодаря продуманному охлаждению компьютер, собранный в корпусе MPG SEKIRA 500G, прекрасно справится с многочасовыми игровыми сессиями.



Модель MPG SEKIRA 500P также наделена двумя прочными панелями из закаленного стекла, которые позволяют полюбоваться внутренними компонентами системы и предоставляют к ним удобный доступ для апгрейда.

Боковые панели корпуса выполнены из прочного закаленного стекла толщиной 4 мм, которое открывает вид на внутренние компоненты системы.Съемная крепежная пластина служит для установки радиатора водяной системы охлаждения без использования инструментов.В комплект поставки корпуса входит концентратор для устройств с адресуемой полноцветной подсветкой. Подключив к нему светодиодные ленты, можно украсить компьютер по своему вкусу. Совместимая материнская плата и приложение Mystic Light позволяют легко управлять визуальными эффектами подсветки – для этого достаточно нажать на специальную кнопку и удерживать ее нажатой в течение трех секунд. (только у модели MPG SEKIRA 500X)