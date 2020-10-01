Игровой монитор MSI MPG Artymis 343CQR обладает кривизной 1000R

Компания MSI сообщила о подготовке вогнутого монитора MPG Artymis 343CQR, спроектированного специально для настольных игровых систем. Новинка поступит в продажу в декабре.
Панель обладает кривизной 1000R. Утверждается, что это идеально соответствует полю зрения человека, за счёт чего обеспечивается комфорт для глаз во время длительных игровых сессий.
Полностью технические характеристики новинки пока не раскрываются. Известно, что она имеет размер 34 дюйма по диагонали и обладает разрешением 3440 × 1440 пикселей, что соответствует формату UWQHD. Время отклика матрицы равно 1 мс. Кроме того, говорится о сертификации Display HDR400.
В мониторе реализован ряд интеллектуальных функций. К примеру, инструмент Smart Cross Hair анализирует текущую сцену и автоматически изменяет цвет перекрестия прицела для улучшения его видимости. Средства Night Vision AI, в свою очередь, улучшают детализацию тёмных участков изображения.
В тыльной части панели предусмотрена многоцветная подсветка. Очевидно, её работу пользователи смогут синхронизировать с другими компонентами игровой настольной станции.
Цена монитора MPG Artymis 343CQR пока, к сожалению, не раскрывается.
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