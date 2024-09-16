MPG 321CURX QD-OLED: первый игровой монитор MSI с 32-дюймовым экраном QD-OLED

16 сентября 2024, 9:45

MSI рада представить свой первый игровой монитор с 32-дюймовым изогнутым экраном QD-OLED и частотой обновления 240 Гц.

Благодаря передовым характеристикам эта модель придется по вкусу любому геймеру.

Монитор MPG 321CURX QD-OLED добавит красок любой игре за счет реалистичной цветопередачи с глубоким черным и ярчайшим белым. Изогнутый экран с кривизной 1700R обладает отличными скоростными характеристиками: частота обновления – 240 Гц, время отклика – 0,03 мс. Среди интерфейсов – разъем USB-C с электропитанием мощностью до 98 Вт. Также среди достоинств модели, нацеленных на требовательных геймеров, можно выделить встроенный KVM-модуль, интерфейс HDMI 2.1, поддержку приложения MSI Gaming Intelligence и сертификацию VESA ClearMR 13000.



Для продления срока службы монитора применяется технология OLED Care, включающая в себя такие функции, как пиксельный сдвиг (Pixel Shift), защиту OLED-панели (Panel Protect) и распознавание статического изображения (Static Screen Detection). В версии 2.0 были добавлены функции распознавания логотипов, границ и панели задач. Все это еще больше снижает шанс «выгорания» OLED-экрана в процессе длительной эксплуатации. Кроме того, для эффективного и бесшумного охлаждения, которое значительно продлевает срок службы экранной панели QD-OLED, применяются оригинальный радиатор и графеновая пленка.

MSI представила и другие замечательные мониторы с изогнутыми экранами QD-OLED, среди которых каждый геймер сможет найти модель себе по вкусу. В линейке представлены устройства с диагональю экрана от 49 до 32 дюймов, с высокой частотой обновления и быстрым откликом. Технология QD-OLED обеспечивает насыщенные цвета, поэтому любая игра будет выглядеть просто великолепно.MPG 491CQPX QD-OLED, DQHD, 240 Гц, 0,03 мс (GtG)MPG 341CQPX QD-OLED, UWQHD, 240 Гц, 0,03 мс (GtG)MPG 321CURX QD-OLED, UHD 4K, 240 Гц, 0,03 мс (GtG)MAG 321CUP QD-OLED, UHD 4K, 165 Гц, 0,03 мс (GtG)Линейка мониторов QD-OLED от MSI задает новые стандарты игровой иммерсивности Доступность продуктов зависит от региона.