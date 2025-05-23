MSI лидирует в производстве игровых мониторов с ИИ

23 мая 2025, 8:15

В рамках выставки COMPUTEX 2025 компания MSI раскрыла подробности о новейшей серии игровых QD-OLED-мониторов с поддержкой искусственного интеллекта.

Эти мониторы оснащены инструментом AI Navigator, в который интегрировано упрощенное меню (AI Menu), позволяющее легко настраивать и оптимизировать настройки искусственного интеллекта в устройствах, обеспечивая максимальную производительность и бесперебойную работу. Кроме того, система MSI AI Care Sensor улучшает игровой процесс, позволяя в режиме реального времени обнаружить человека перед экраном, динамически регулируя настройки для защиты монитора и повышения эффективности работы. Эта интеллектуальная система автоматически выключает монитор или активирует OLED Care при отсутствии пользователя за рабочим местом, продлевая срок его службы и сохраняя высочайшую производительность. Созданная для геймеров, эта новая линейка предлагает захватывающий игровой опыт, потрясающую четкость и адаптивность изображения под управлением искусственного интеллекта, задавая новую планку для будущего игр.

В мониторе MPG 271QR QD-OLED X50 реализована революционная технология на базе искусственного интеллекта, которая повышает удобство использования и долговечность. Основным компонентом системы является сенсор AI Care, объединяющий микросхему на базе NPU (нейропроцессор) с постоянно активным CMOS-датчиком, который выполняет захват изображений с интервалом 0,2 секунды для обнаружения человека в реальном времени. Эта интеллектуальная система не только обнаруживает пользователей за рабочим местом, но и с удивительной точностью отслеживает человеческий силуэт, позволяя динамически корректировать настройки монитора. Благодаря системе OLED Care, управляемой искусственным интеллектом, монитор автоматически настраивает параметры защиты для предотвращения выгорания, адаптируя дисплей в зависимости от присутствия и поведения пользователя. Если пользователь не обнаружен, система отключает монитор, экономя энергию и минимизируя износ. Постоянно отслеживая присутствие человека и оптимизируя работу системы OLED Care, эта технология обеспечивает длительный срок службы монитора при сохранении максимальной производительности. Сенсор AI Care дополнительно оптимизирует энергоэффективность и эргономику эксплуатации, обеспечивая модели MPG 271QR QD-OLED X50 статус высокопроизводительного, интеллектуального и устойчивого решения для длительного использования В сочетании с технологией QD-OLED мирового класса MSI и частотой обновления 500 Гц этот монитор обеспечивает исключительную производительность во всех аспектах, от яркого изображения до интеллектуального управления системой.



Монитор MSI MPG 271QR QD-OLED X50 — первый в мире 27-дюймовый киберспортивный дисплей формата 2K с частотой обновления 500 Гц, базирующийся на QD-OLED-матрице третьего поколения от Samsung Display. Технология панели обеспечивает минимальный уровень размытия (motion blur) и погружающий пользователя в игровую среду визуальный опыт. Разрешение WQHD (2560×1440) предоставляет оптимальное соотношение детализации и производительности, превышающую плотность пикселей Full HD почти вдвое.



Благодаря технологии QD-OLED каждый кадр отображается с живыми цветами, глубоким черным цветом и исключительной яркостью, а время отклика GTG 0,03 мс обеспечивает мгновенную реакцию. Сертификаты VESA ClearMR 21000 и DisplayHDR True Black 500 гарантируют высокую четкость движений и контрастность для реалистичного изображения даже в самом напряженном игровом процессе.



MPG 271QR QD-OLED X50 — будь то стремительные FPS-игры или кинематографические AAA-тайтлы — по-новому определяет возможности игрового монитора, сочетая в себе элитную скорость, реалистичную точность цветопередачи и исключительную долговечность, чтобы обеспечить геймерам преимущество, которое им необходимо.

Монитор MSI MAG 272QP QD-OLED X50 — первый в линейке 27-дюймовых киберспортивных устройств с разрешением 2K, построенный на базе QD-OLED-матрицы третьего поколения от Samsung Display. Модель сочетает эталонную цветопередачу, детализацию изображения и плавность воспроизведения контента. Параметры WQHD (2560 × 1440 пикселей), частота обновления 500 Гц и время отклика 0,03 мс (GtG) гарантируют минимальные задержки и отсутствие артефактов при отображении динамичных сцен, что критично для профессиональных игроков в скоростные шутеры и дисциплины киберспорта. Технология QD-OLED обеспечивает контрастность на уровне 1 000 000:1, глубокий черный цвет и охват 99% цветового пространства DCI-P3, что повышает детализацию в тенях и реалистичность визуализации. Сертификация по стандартам VESA ClearMR 21000 и DisplayHDR True Black 500 подтверждает превосходную четкость движений и кинематографическую глубину изображения. Фокус модели MAG 272QP QD-OLED X50 на снижении задержки ввода и оптимизации отзывчивости системы соответствует запросам топовых киберспортсменов.