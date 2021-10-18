Новые киберспортивные мониторы MSI

18 октября 2021, 9:45

Компания MSI, мировой лидер по производству высококачественных устройств для любителей компьютерных игр, с гордостью представляет новинки в своей продуктовой линейке.

Это три киберспортивных монитора: модели Optix MPG341QR, Optix MPG321UR-QD и Optix MPG321QRF-QD. В двух из них, обозначенных аббревиатурой «QD», используется улучшающая цветопередачу технология квантовых точек.



Во всех трех моделях применяются IPS-панели. Диагональ экрана – 32 или 34 дюйма. Все они обладают высоким разрешением и высокой частотой обновления, совместимы с консолями нового поколения и предлагают множество ориентированных на геймеров функций.



Модель Optix MPG341QR будет отличным выбором для широкоформатного гейминга, ведь она наделена 34-дюймовым IPS-экраном с разрешением UWQUHD (3440x1440) и соотношением сторон 21:9. В ней реализованы эксклюзивные игровые функции MSI, в том числе на базе искусственного интеллекта. Поддерживается режим «картинка рядом с картинкой» с соотношением сторон 16:9 и 5:9 – для комфортной игры при подключении к ПК и смартфонам, соответственно.



Optix MPG321UR-QD и Optix MPG321QRF-QD представляют собой 32-дюймовые мониторы с технологией квантовых точек. Модель Optix MPG321UR-QD имеет разрешение UHD (3840x2160) и поддерживает частоту обновления до 144 Гц при подключении по интерфейсу HDMI 2.1. Она будет отличным дополнением к игровым консолям нового поколения, при этом благодаря эксклюзивной функции KVM 3.0 пользователь сможет изменять настройки монитора с помощью контроллера консоли.

Модель Optix MPG321QRF-QD снабжена быстрой IPS-панелью с разрешением WQHD (2560x1440) и частотой обновления 175 Гц. Она будет прекрасным выбором для геймеров, которые хотят получить 32-дюймовый WQHD-монитор с низким временем отклика и великолепной цветопередачей.