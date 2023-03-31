MEG 342C QD-OLED - новейший флагманский игровой монитор MSI с экраном QD-OLED

31 марта 2023, 14:15

Компания MSI представляет новинку в своей продуктовой линейке – монитор MEG 342C QD-OLED.

С момента первого показа этой модели в 2022 году специалисты MSI неустанно занимались ее усовершенствованием и теперь готовы продемонстрировать всем пользователям результаты своего труда.

Ее 34-дюймовый экран представляет собой сочетание OLED-панели с технологией квантовых точек, которое обеспечивает великолепное качество изображения с глубоким черным цветом. Монитор поддерживает расширенный динамический диапазон по стандарту VESA DisplayHDR True Black 400, его пиковая яркость достигает 1000 кд/м2. Также он может похвастать отличными скоростными характеристиками, которые чрезвычайно важны для геймеров: время отклика составляет 0,1мс, а частота обновления – 175Гц.Сочетание технологий OLED и квантовых точек – гарантия безупречной цветопередачи. Цветовой охват монитора достигает 97,8% Adobe RGB, 99,3% DCI-P3 и 139,1% sRGB. В используемом по умолчанию режиме Premium Color пользователь получает наиболее насыщенные оттенки, а в профессиональном режиме акцент делается на максимальной точности цветопередачи (Delta E < 2).Специалисты MSI постоянно работают над улучшением игровых мониторов, в том числе и с точки зрения дизайна. Например, у данной модели имеется уникальная иллюминационная панель SpectrumBar, цвет которой может не только задаваться пользователем (система подсветки Mystic Light), но и меняться в зависимости от того, что происходит на экране (технология Glow Sync).Специалисты MSI также реализовали поддержку интеллектуальных функций Gaming Intelligence, являющихся результатом интеграции аппаратных и программных элементов. Особой функцией является OLED Care, которая служит для защиты OLED-экрана от выгорания.Монитор MEG 342C QD-OLED предлагает множество интерфейсов и поддерживает функцию KVM-переключателя. Для подключения периферийных устройств у него имеются четыре порта USB 3.2 Gen1 Type-A, а порты USB-C поддерживают ускоренную подзарядку мобильных гаджетов по стандарту Power Delivery с мощностью до 65Вт. Два порта HDMI™ 2.1 поддерживают разрешение 3440х1440 при частоте обновления 175Гц и совместимы с игровыми консолями нового поколения.