Игровые мониторы MSI с панелями QD-OLED скоро поступят в продажу

9 ноября 2023, 14:45

Компания MSI представляет новые мониторы в своей продуктовой линейке. Сейчас в высшем сегменте гейминга главным выбором стали OLED-панели.

Следующий шаг в развитии данной технологии – экраны QD-OLED, которые и используются в новой серии мониторов MSI.



Новые модели, использующие панели QD-OLED будут доступны как в плоском, так и в изогнутом вариантах. Такие мониторы гарантируют высочайшее качество изображения с точной цветопередачей и глубоким черным цветом.

Чтобы уменьшить риск ухудшения свойств OLED-панели в процессе длительной эксплуатации, специалисты MSI предложили эксклюзивное решение MSI OLED Care 2.0. Пассивное охлаждение с использованием графена обеспечивает эффективное и бесшумное рассеивание тепла, без необходимости дополнительного техобслуживания.Новую серию возглавляют две модели с изогнутыми экранами. MAG 341CQP QD-OLED – это монитор с диагональю 34 дюйма и разрешением UWQHD. Его экран QD-OLED с кривизной 1800R может похвастать отличными скоростными характеристиками: время отклика (GtG) – 0,03мс, частота обновления – 175Гц!Четкость отображения динамичного контента и способность отображать глубокий черный цвет подтверждены сертификациями VESA ClearMR 9000 и DisplayHDR True Black 400. За предотвращение риска «выгорания» OLED-панели отвечает эксклюзивная технология MSI OLED Care 2.0. Также эти устройства обладают оптимизированной системой охлаждения. Функциональность мониторов расширяет приложение MSI Gaming Intelligence, в котором можно активировать различные геймерские возможности, например интеллектуальное окрашивание прицела (Smart Crosshair), увеличение при прицеливании (Optix Scope) и режим ночного видения (Night Vision AI).Владельцы консолей смогут воспользоваться интерфейсом HDMI 2.1 с поддержкой переменной частоты обновления (VRR), режима ALLM и частоты обновления 120 Гц. Благодаря функции CEC можно применять один контроллер для управления разными устройствами, подключенными по HDMI. Также в наличии интерфейс USB-С – специально для мобильных гаджетов.Вкусы геймеров разнятся, и для тех, кто предпочитает плоские экраны, компания MSI также приготовила множество моделей, от массовых 27-дюймовых (WQHD / 360Гц) до топовых 32-дюймовых (4K / 240Гц). Они обеспечат качественное, четкое изображение в любых играх, даже самых динамичных шутерах. Все устройства наделены технологией MSI OLED Care 2.0, продлевающей срок службы OLED-панели, и используют пассивное охлаждение. Они совместимы с приложением MSI Gaming Intelligence, поддерживают консольный режим (Console Mode) и имеют интерфейс USB-C с мощностью до 90Вт.MPG 321URX QD-OLED, UHD 4K, 240Гц, 0,03мс GTGMAG 321UPX QD-OLED, UHD 4K, 240Гц, 0,03мс GTGMPG 271QRX QD-OLED, WQHD 2K, 360Гц, 0,03мс GTGMAG 271QPX QD-OLED, WQHD 2K, 360Гц, 0,03мс GTGВ этих мониторах нашли воплощение самые передовые геймерские технологии. Они отражают стремление MSI к инновациям и совершенству, ведь наша главная цель – максимум впечатлений от видеоигр!