Новые игровые мониторы формата 1440p от MSI

17 января 2023, 15:45

Компания MSI представляет новинку в своей продуктовой линейке – монитор MAG321QR-QD.



Новый монитор обладает IPS-панелью с разрешением 1440p, широкими углами обзора и технологией квантовых точек.

MAG321QR-QD может похвастать фантастическим качеством цветопередачи. Его цветовой охват составляет 97% Adobe RGB и 98% DCI-P3, и в активированном по умолчанию режиме Premium Color он выдает невероятно насыщенные оттенки. Для пользователей, работающих с определенными цветовыми пространствами, предусмотрены соответствующие режимы с ограниченным цветовым охватом.



Консольный режим, разработанный специалистами MSI, обновлен в данном мониторе для поддержки консолей с последней прошивкой, в которой реализована переменная частота обновления экрана. Таким образом, MAG321QR-QD позволяет выводить изображение с новейших игровых консолей без проблем с качеством и без визуальных артефактов в виде разрыва кадра.

MSI также выпустила другой 32-дюймовый монитор формата 1440p – модель G321Q. Он тоже поддерживает новейший консольный режим и обладает высококачественной IPS-панелью с частотой обновления 170 Гц.