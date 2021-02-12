MSI представила изогнутый монитор Optix AG321CR для игровых систем

12 февраля 2021, 11:15

Компания MSI расширила ассортимент игровых мониторов, анонсировав модель Optix AG321CR, построенную на матрице VA размером 31,5 дюйма по диагонали.

Панель имеет вогнутую форму: радиус кривизны составляет 1500R. Устройство обладает разрешением 1920 × 1080 пикселей — формат Full HD, а углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.



Яркость равна 250 кд/м2, контрастность — 4000:1, динамическая контрастность — 100 000 000:1. Время отклика составляет 1 мс (MPRT), частота обновления — 165 Гц.



Для монитора заявлен 94,55-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 120,25-процентный охват цветового пространства sRGB. Технология AMD FreeSync Premium помогает устранить эффект разрыва кадра и повысить общее качество игрового процесса, подняв его плавность.

Для подключения источников сигнала доступны интерфейсы DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 и HDMI 1.4. Подставка позволяет регулировать углы наклона и поворота экрана, а также изменять его высоту по отношению к поверхности стола.

Системы Anti-Flicker и Less Blue Light стоят на защите глаз пользователя. Информации об ориентировочной цене новинки на данный момент нет.

(С) 3dnews