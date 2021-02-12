12 февраля 2021, 11:15

MSI представила изогнутый монитор Optix AG321CR для игровых систем

Компания MSI расширила ассортимент игровых мониторов, анонсировав модель Optix AG321CR, построенную на матрице VA размером 31,5 дюйма по диагонали.

Панель имеет вогнутую форму: радиус кривизны составляет 1500R. Устройство обладает разрешением 1920 × 1080 пикселей — формат Full HD, а углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Яркость равна 250 кд/м2, контрастность — 4000:1, динамическая контрастность — 100 000 000:1. Время отклика составляет 1 мс (MPRT), частота обновления — 165 Гц.

Для монитора заявлен 94,55-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 120,25-процентный охват цветового пространства sRGB. Технология AMD FreeSync Premium помогает устранить эффект разрыва кадра и повысить общее качество игрового процесса, подняв его плавность.

Для подключения источников сигнала доступны интерфейсы DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 и HDMI 1.4. Подставка позволяет регулировать углы наклона и поворота экрана, а также изменять его высоту по отношению к поверхности стола.

Системы Anti-Flicker и Less Blue Light стоят на защите глаз пользователя. Информации об ориентировочной цене новинки на данный момент нет.

(С) 3dnews


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