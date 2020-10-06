Монитор MSI Optix MAG274 наделён функцией "ночного видения"

6 октября 2020, 11:45

Компания MSI расширила ассортимент мониторов игрового уровня, анонсировав модель Optix MAG274 на матрице IPS с диагональю 27 дюймов и разрешением Full HD (1920 × 1080 точек).

Новинка имеет традиционную плоскую форму. Заявлен 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 132-процентный охват цветового пространства sRGB. Показатели яркости, контрастности и динамической контрастности — 300 кд/м2, 1000:1 и 100 000 000:1.



Панель получила поддержку технологии AMD FreeSync Premium, способствующей улучшению плавности и качества геймплея. Частота обновления достигает 144 Гц, а время отклика равно 1 мс.

Монитор получил фирменную функцию "ночного видения" Night Vision, которая помогает улучшить отображение тёмных сцен в фильмах или играх без излишнего засвечивания ярких участков. На защите зрения пользователя стоят уже привычные технологии Anti-Flicker и Less Blue Light.



В набор разъёмов входят интерфейсы Display Port 1.2a и HDMI 2.0b (×2), коннектор USB Type-C, два порта USB 2.0 Type-A и порт USB 2.0 Type-B, стандартное аудиогнездо. Подставка позволяет регулировать только угол наклона дисплея. Новинка может похвастаться узкими рамками с трёх сторон.

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