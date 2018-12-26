Изогнутые мониторы MSI Optix

Компания MSI представляет новинки в своей продуктовой линейке – мониторы Optix MAG271CQR и Optix MAG321CQR.
VA-экран с кривизной 1800R, разрешение 2560х1440 пикселей, высокая частота обновления (144 Гц) и низкое время отклика (1 мс) – превосходные характеристики гарантируют великолепные впечатления от игр.
Новые модели обладают широкими углами обзора (178 градусов) и специальными технологиями, повышающими комфорт использования (устранение мерцания и снижение интенсивности синего света). Они также позволяют гибко задавать положение экрана, настраивая его наклон, высоту и угол поворота, и предлагают эксклюзивные геймерские функции, такие как возможность отображения прицела в шутерах от первого лица.
В левой части корпуса мониторов имеется специальный держатель для наушников, который поможет поддерживать порядок на компьютерном столе. Устройства оснащаются полноцветной подсветкой с функцией «игрового эха» – огни подсветки могут мерцать в соответствии со звуковым сигналом, исходящим из компьютера.
Учитывая нынешний уровень технологий и цен, разрешение WQHD 1440p является для геймеров самым оптимальным. По сравнению с 4K оно требует куда более разумных вложений в аппаратное обеспечение, а по сравнению с мониторами формата 1080p обеспечит лучшую картинку. Кроме того, WQHD – это самое высокое разрешение, которое можно применять совместно с частотой обновления экрана в 144 Гц.
Ключевой особенностью мониторов MSI серии Optix MAG является экран с изогнутой поверхностью, кривизна которого, равная 1500R (у 27-дюймовой модели – 1800R), является оптимальной как для компьютерных игр, так и для обычных приложений. Но именно в играх такой экран проявит свои основные достоинства, ведь он обеспечивает гораздо более глубокое погружение в виртуальный мир по сравнению с обычными моделями, особенно при объединении нескольких таких устройств в одну мультимониторную конфигурацию с панорамным изображением.
В мониторах серии Optix MAG используется VA-панель со светодиодной подсветкой и высокими скоростными характеристиками: частота обновления – 144 Гц, время отклика – 1 мс. Это делает их оптимальным выбором для динамичных игр, таких как шутеры от первого лица, файтинги, гоночные и спортивные симуляторы, стратегии в реальном времени. Во всех этих жанрах от игрока требуется быстрая реакция в ответ на то, что происходит на экране, поэтому повышенная частота обновления и очень низкое время отклика данных мониторов представляют собой ощутимое преимущество над соперниками по сетевой игре.
Для настройки параметров монитора больше не обязательно тянуться к кнопкам на его корпусе, ведь модели серии Optix MAG поддерживают приложение Gaming OSD, позволяющее управлять ими посредством удобного и интуитивно понятного программного интерфейса. Имеется возможность создавать разные профили с настройками монитора, чтобы те загружались при запуске соответствующих программ. И, наконец, приложение Gaming OSD позволяет использовать горячие клавиши для изменения параметров монитора непосредственно во время игры. Картинка слишком темная, чтобы точно прицеливаться? Просто нажмите соответствующее сочетание клавиш, чтобы подправить контрастность и улучшить видимость.
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