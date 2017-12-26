MSI запускает новую серию игровых мониторов Optix MAG

26 декабря 2017, 13:45

Компания MSI представляет новинки в своей продуктовой линейке.

Это серия мониторов Optix MAG, состоящая из трех моделей с двумя вариантами размера диагонали: Optix MAG24C, Optix MAG27C и Optix MAG27CQ. Все они оснащены изогнутыми экранами, которые обеспечивают максимально глубокое погружение в виртуальные миры. Флагманская модель Optix MAG27CQ выделяется особо высокими техническими характеристиками, гарантирующими великолепное качество изображения в играх. Ее отличают оптимальная кривизна экрана – 1800R, большое разрешение – 2560x1440 пикселей, увеличенная частота обновления – 144 Гц и очень низкое время отклика – 1 мс.



Новые мониторы MSI обладают широкими углами обзора (178°) и специальными технологиями, повышающими комфорт использования (минимизация мерцания и фильтрация синего света). Они также позволяют гибко задавать положение экрана, настраивая его наклон, высоту и угол поворота, и предлагают эксклюзивные геймерские функции, такие как возможность отображения прицела в шутерах от первого лица.

Ключевой особенностью новых мониторов MSI является экран с изогнутой поверхностью, кривизна которого, равная 1800R, является оптимальной как для компьютерных игр, так и для обычных приложений. Но именно в играх такой экран проявит свои основные достоинства, ведь он обеспечивает гораздо более глубокое погружение в игру по сравнению с обычными, особенно при объединении нескольких таких устройств в одну мультимониторную конфигурацию с панорамным изображением.





