Киберспортивный монитор Optix MAG274R с IPS-матрицей

11 июня 2020, 10:45

Компания MSI представляет новинку в своей продуктовой линейке – киберспортивный монитор Optix MAG274R.

Оснащенный IPS-матрицей с отличными скоростными характеристиками (частота обновления – 144 Гц, время отклика – 1 мс), он гарантирует высокое качество изображения в динамичных компьютерных играх.



IPS-матрицы – редкий выбор для геймерских мониторов. Они всегда могли похвастать широкими углами обзора и отличной цветопередачей, однако в поисках низкого времени отклика, на уровне 1 мс или менее, раньше приходилось обращаться к матрицам типа TN или VA. К счастью, технологии не стоят на месте. Специалисты MSI постоянно работают над улучшением игровых мониторов, чтобы все пользователи могли получить самое лучшее в одном устройстве: и быстрый отклик, и высокое качество изображения.



Монитор Optix MAG274R оснащается IPS-матрицей, обладающей широкими углами обзора. Это означает минимум искажений цвета при взгляде на экран под разными углами.



Optix MAG274R может похвастать отличными скоростными характеристиками: частота обновления – 144 Гц, время отклика – 1 мс. Благодаря этому он является оптимальным выбором для динамичных игр, таких как шутеры от первого лица, файтинги, гоночные и спортивные симуляторы, стратегии в реальном времени. Во всех этих жанрах от игрока требуется быстрая реакция в ответ на то, что происходит на экране, поэтому повышенная частота обновления и очень низкое время отклика представляют собой ощутимое преимущество для профессиональных геймеров.



Монитор Optix MAG274R совместим с приложением Gaming OSD, которое позволяет управлять им посредством удобного программного интерфейса. Имеется возможность создавать разные профили с настройками для разных приложений, которые будут загружаться при запуске соответствующей программы. Также Gaming OSD позволяет использовать горячие клавиши для изменения параметров монитора непосредственно во время игры.



Optix MAG274R поддерживает технологию расширенного динамического диапазона HDR, которая гарантирует улучшенную детализацию и больший спектр отображаемых оттенков по сравнению с традиционными мониторами. Результат – более реалистичное изображение на экране.



«Ночное видение» (Night Vision) – это новая функция приложения Gaming OSD 2.0, предназначенного для настройки мониторов MSI. Она помогает улучшить отображение темных сцен в фильмах или играх. Вместо того, чтобы повышать яркость всего изображения в целом, как это делается обычно, при активации данного режима улучшается детализация только темных фрагментов изображения. Бояться темноты больше не нужно!



Благодаря эргономичной подставке пользователь может с удобством задавать положение экрана монитора в пространстве, поднимая (от 0 до 100 мм), поворачивая (от -75°~75°) и наклоняя его (от -5° до +20°) по своему желанию. Также поддерживается портретный режим, причем поворот экрана в него осуществляется как по часовой, так и против часовой стрелки (на 90°). Комфорт очень важен, ведь геймерские сессии могут затянуться на долгие часы!