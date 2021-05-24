Монитор MSI Optix MAG301RF - действительно четкое изображение

24 мая 2021, 9:45

Компания MSI представляет новинку в своей продуктовой линейке – киберспортивный монитор Optix MAG301RF.Оснащенный быстрой IPS-панелью, он предлагает отличные скоростные параметры (частота обновления – 200 Гц, время отклика – 1 мс GtG) и совместим стехнологией адаптивной синхронизации NVIDIA G-Sync, повышающей качество изображения в играх. Специалисты MSI неустанно работают над улучшением характеристик, чтобы пользователи имели в своем распоряжении мониторы, предоставляющие весомые игровые преимущества.Как и обычная IPS-панель, быстрый вариант может похвастать широкими углами обзора, поэтому цвета на экране такой ЖК-панели не будут сильно искажаться при взгляде со стороны. При этом ее жидкие кристаллы переключаются в четыре раза быстрее, чем у обычных, поэтому среднее время отклика, измеряемое при переключении между полутонами, составляет всего 1мс.Компьютерные мониторы теперь используются не только с компьютерами, но и с игровыми консолями. Специалисты MSI разрабатывают особые настройки и проводят множество тестов совместимости, чтобы обеспечить идеальную работу монитора MSI с такой консолью – вы сможете насладиться качественным изображением с частотой кадров 120Гц.Модель Optix MAG301RF является широкоэкранной: соотношение сторон дисплея составляет 21:9, а разрешение – 2560x1080 пикселей. Это означает не только высокую детализацию игровой картинки, но и возможность увидеть больше за счет дополнительного экранного пространства в области периферийного зрения.Быстрая IPS-панель данного монитора обладает превосходными скоростными характеристиками (частота обновления – 200 Гц, время отклика – 1 мс GtG), что делает его оптимальным выбором для динамичных игр, таких как шутеры от первого лица, файтинги, гоночные и спортивные симуляторы, стратегии в реальном времени. Во всех этих жанрах от игрока требуется быстрая реакция в ответ на то, что происходит на экране, поэтому повышенная частота обновления и очень низкое время отклика представляют собой ощутимое преимущество над соперниками по сетевой игре.Приложение Gaming OSD служит для управления монитором посредством удобного программного интерфейса. Имеется возможность создавать разные профили с настройками для разных приложений, которые будут загружаться при запуске соответствующей программы. Также Gaming OSD позволяет использовать горячие клавиши для изменения параметров монитора непосредственно во время игры.Благодаря эргономичной подставке пользователь может с удобством задавать положение экрана монитора в пространстве, поднимая (от 0 до 100 мм), поворачивая (от -75°~75°) и наклоняя его (-5° до +20°) по своему желанию. Также поддерживается портретный режим, причем поворот экрана в него осуществляется как по часовой, так и против часовой стрелки (на 90°). Комфорт очень важен, ведь геймерские сессии могут затянуться на долгие часы!Optix MAG301RF поддерживает технологию расширенного динамического диапазона HDR, которая гарантирует улучшенную детализацию и больший спектр отображаемых оттенков по сравнению с традиционными мониторами. Результат – более реалистичное изображение на экране.