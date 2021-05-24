24 мая 2021, 9:45

Монитор MSI Optix MAG301RF - действительно четкое изображение

Компания MSI представляет новинку в своей продуктовой линейке – киберспортивный монитор Optix MAG301RF.

Оснащенный быстрой IPS-панелью, он предлагает отличные скоростные параметры (частота обновления – 200 Гц, время отклика – 1 мс GtG) и совместим с технологией адаптивной синхронизации NVIDIA G-Sync, повышающей качество изображения в играх. Специалисты MSI неустанно работают над улучшением характеристик, чтобы пользователи имели в своем распоряжении мониторы, предоставляющие весомые игровые преимущества.

Как и обычная IPS-панель, быстрый вариант может похвастать широкими углами обзора, поэтому цвета на экране такой ЖК-панели не будут сильно искажаться при взгляде со стороны. При этом ее жидкие кристаллы переключаются в четыре раза быстрее, чем у обычных, поэтому среднее время отклика, измеряемое при переключении между полутонами, составляет всего 1мс.

Компьютерные мониторы теперь используются не только с компьютерами, но и с игровыми консолями. Специалисты MSI разрабатывают особые настройки и проводят множество тестов совместимости, чтобы обеспечить идеальную работу монитора MSI с такой консолью – вы сможете насладиться качественным изображением с частотой кадров 120Гц.

Модель Optix MAG301RF является широкоэкранной: соотношение сторон дисплея составляет 21:9, а разрешение – 2560x1080 пикселей. Это означает не только высокую детализацию игровой картинки, но и возможность увидеть больше за счет дополнительного экранного пространства в области периферийного зрения.

Быстрая IPS-панель данного монитора обладает превосходными скоростными характеристиками (частота обновления – 200 Гц, время отклика – 1 мс GtG), что делает его оптимальным выбором для динамичных игр, таких как шутеры от первого лица, файтинги, гоночные и спортивные симуляторы, стратегии в реальном времени. Во всех этих жанрах от игрока требуется быстрая реакция в ответ на то, что происходит на экране, поэтому повышенная частота обновления и очень низкое время отклика представляют собой ощутимое преимущество над соперниками по сетевой игре.

Приложение Gaming OSD служит для управления монитором посредством удобного программного интерфейса. Имеется возможность создавать разные профили с настройками для разных приложений, которые будут загружаться при запуске соответствующей программы. Также Gaming OSD позволяет использовать горячие клавиши для изменения параметров монитора непосредственно во время игры.

Благодаря эргономичной подставке пользователь может с удобством задавать положение экрана монитора в пространстве, поднимая (от 0 до 100 мм), поворачивая (от -75°~75°) и наклоняя его (-5° до +20°) по своему желанию. Также поддерживается портретный режим, причем поворот экрана в него осуществляется как по часовой, так и против часовой стрелки (на 90°). Комфорт очень важен, ведь геймерские сессии могут затянуться на долгие часы!

Optix MAG301RF поддерживает технологию расширенного динамического диапазона HDR, которая гарантирует улучшенную детализацию и больший спектр отображаемых оттенков по сравнению с традиционными мониторами. Результат – более реалистичное изображение на экране.
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