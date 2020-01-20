MSI представляет киберспортивный монитор Optix MAG251RX

20 января 2020, 12:45

Компания MSI, мировой лидер по производству высококачественных устройств для любителей компьютерных игр, с гордостью представляет новинку в своей продуктовой линейке.

Optix MAG251RX – это киберспортивный монитор с плоским IPS-экраном, адаптивной синхронизацией (сертификация NVIDIA G-SYNC Compatible) и экстремальными скоростными характеристиками (240 Гц + 1 мс). Такое сочетание параметров гарантирует максимально плавное отображение динамичных игровых сцен. Монитор поддерживает технологию HDR (сертификация VESA HDR400) и обладает персонализируемой подсветкой Mystic Light.



Optix MAG251RX обладает сертификацией NVIDIA G-SYNC Compatible, что означает совместимость с технологией адаптивной синхронизации G-SYNC. Благодаря ей устраняется эффект разрыва кадра, а геймер может быстрее реагировать на то, что происходит на экране, за счет уменьшения задержки отображения.



Монитор Optix MAG251RX может похвастать невероятно высокими скоростными характеристиками: частота обновления – 240 Гц, время отклика – 1 мс. Благодаря этому он является оптимальным выбором для динамичных игр, таких как шутеры от первого лица, файтинги, гоночные и спортивные симуляторы, стратегии в реальном времени. Во всех этих жанрах от игрока требуется быстрая реакция в ответ на то, что происходит на экране, поэтому повышенная частота обновления и очень низкое время отклика представляют собой ощутимое преимущество для профессиональных геймеров.



IPS-панель монитора Optix MAG251RX обладает отличной цветопередачей, в том числе благодаря широким углам обзора. О высокой контрастности данной модели свидетельствует сертификация расширенного динамического диапазона HDR400. Таким образом, на экране этого монитора каждая игровая сцена будет выглядеть наилучшим образом.



Optix MAG251RX поддерживает приложение Gaming OSD, позволяющее управлять им посредством удобного программного интерфейса. Имеется возможность создавать разные профили с настройками монитора для разных приложений, чтобы те загружались при запуске соответствующей программы. Также Gaming OSD позволяет использовать горячие клавиши для изменения параметров монитора непосредственно во время игры.



Режим Night Vision – это новая возможность, ставшая доступной в приложении Gaming OSD 2.0. Он помогает улучшить отображение темных сцен в фильмах или играх. Вместо того, чтобы повышать яркость всего изображения в целом, как это делается обычно, при его активации улучшается детализация только темных фрагментов изображения.