Первый в мире 27” монитор с Rapid IPS-матрицей - MSI MAG271Q mini led

10 января 2022, 11:15

Компания MSI, мировой лидер по производству высококачественных устройств для любителей компьютерных игр, с гордостью объявляет о новинках в своей продуктовой линейке.



На этот раз мы рады представить игровой монитор MEG 271Q Mini LED, в котором используется быстрая IPS-панель с разрешением WQHD и подсветка на базе мини-светодиодов. Он поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC ULTIMATE и обладает отличными скоростными характеристиками: время отклика – 1 мс (GtG), частота обновления экрана – 300 Гц.

Данная модель прекрасно подходит для соревновательных игр и киберспорта. Технология NVIDIA G-SYNC ULTIMATE обеспечивает качественное изображение без «разрыва кадра», а подсветка на мини-светодиодах с 500-зонным локальным затемнением гарантирует невероятно высокий уровень контрастности.Специалисты MSI постоянно работают над улучшением продуктовых характеристик, чтобы пользователи имели в своем распоряжении мониторы, предоставляющие весомые игровые преимущества.Технология G-SYNC ULTIMATE динамически изменяет частоту обновления экрана монитора в соответствии с частотой вывода кадров графическим процессором, что позволяет избавиться от множества неприятных визуальных артефактов. В отличие от других аналогичных решений, G-Sync Ultimate работает в самом широком диапазоне частоты: от нуля до максимума, поддерживаемого ЖК-панелью. Качество изображения повысится в каждой игре!Подсветка монитора состоит из более чем тысячи миниатюрных светодиодов – это первая модель с такой подсветкой, предназначенная специально для киберспорта.Также в мониторе MSI MEG 271Q Mini LED реализована технология анализа латентности Reflex Latency Analyzer от NVIDIA. Она дает киберспортсменам уверенность в том, что компьютерная система будет максимально отзывчивой во время игры.Данная модель также может похвастать широким цветовым охватом, составляющим 97% оттенков пространства DCI-P3. Это значительно больше возможностей типичных игровых мониторов в том, что касается цветопередачи.Разрешение монитора MSI MEG 271Q Mini LED составляет 2560х1440 пикселей (WQHD). Увеличенное по сравнению с FHD-дисплеями экранное пространство 16:9 позволит увидеть больше в каждом кадре, что может оказаться серьезным преимуществом над оппонентами.Кроме того, пиксельная плотность 27-дюймового WQHD-экрана будет на 32,9% выше по сравнению с FHD-экраном такого же размера, и это означает повышенную четкость изображения.

MSI MEG 271Q Mini LED поддерживает технологию расширенного динамического диапазона HDR, которая гарантирует улучшенную детализацию и больший спектр отображаемых оттенков по сравнению с традиционными мониторами. Результат – более реалистичное изображение на его экране.