Ноутбук MSI Titan GT77 с Mini LED дисплеем и разрешением 4K

9 января 2023, 13:45

Компания MSI представляет флагманскую модель Titan GT77, оснащенную уникальным на данный момент Mini-LED дисплеем с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц.

Дисплей ноутбука Titan GT77 использует подсветку AmLED от компании AUO, что гарантирует большой цветовой охват и расширенный динамический диапазон (HDR). Пиковая яркость в 2,5 раза превышает возможности обычных ЖК-дисплеев и достигает 1000 кд/м2. В сочетании с локальным затемнением по 1008 зонам и эксклюзивной технологией адаптивного контроля, это гарантирует отличное качество показа любого HDR-контента. Дисплей соответствует стандарту VESA DisplayHDR 1000 и способен отображать 100% оттенков цветового пространства DCI-P3. Эксклюзивная технология True Pixel гарантирует индивидуальную калибровку каждого дисплея для максимально точной цветопередачи.