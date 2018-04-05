MSI представляет ноутбук GS65 Stealth Thin: дисплей с частотой обновления 144 Гц

5 апреля 2018, 15:15

Компания MSI представляет новый ноутбук серии GS65. Доступный в магазинах с 16 апреля 2018 года, GS65 Stealth Thin – это первый в мире игровой ноутбук,оснащенный дисплеем с частотой обновления 144 Гц и столь тонкой экранной рамкой (4,9 мм), что относительная площадь дисплея составляет целых 82%. Предлагая широчайшую функциональность в компактном корпусе с оригинальным дизайном, GS65 Stealth Thin позволит играть максимально стильно!Ноутбук оснащается 15,6-дюймовым дисплеем с отличными скоростными характеристиками (частота обновления – 144 Гц, время отклика – 7 мс), что делает его идеальным выбором для игр и других мультимедийных приложений. Благодаря тонкой экранной рамке (всего 4,9 мм), относительная площадь дисплея составляет целых 82%, что делает весь ноутбук более компактным.Несмотря на мощную игровую конфигурацию, ноутбук GS65 Stealth Thin выполнен в тонком (17,7 мм) и легком (1,8 кг) корпусе, который отличается оригинальным дизайном с золотистыми акцентами на гранях. Настоящей мобильной платформой для игр это устройство делает длительное время автономной работы – 8 часов и более!Теперь клавиатура SteelSeries с индивидуально настраиваемой подсветкой каждой клавиши доступна и в серии ноутбуков GS. Поддерживается 16,8 миллионов различных оттенков и несколько динамических визуальных эффектов. Пользователь может использовать подсветку не только для персонализации устройства, но и для практических целей, например выделения часто используемых клавиш или отображения всевозможной информации из запущенной игры.Компания MSI также представляет новую версию программного обеспечения Dragon Center, которое представляет собой центр управления различными системными параметрами. В версии 2.0 это приложение получило улучшенный интерфейс, который обеспечивает еще более удобный доступ ко множеству настроек. Специальный геймерский режим служит для автоматической оптимизации системных параметров, в том числе параметров работы клавиатурной подсветки, при запуске компьютерной игры. Также при этом автоматически устанавливаются все необходимые обновления.Новые модели серии GS63/73 Stealth оснащаются процессорами Intel Core i7 восьмого поколения и полноцветной подсветкой клавиатуры с индивидуальной настройкой каждой клавиши. Повышенная производительность и красочный внешний вид – в том же самом компактном форм-факторе!В ноутбуке GS65 Stealth Thin используется новейший процессор Intel Core i7 восьмого поколения, который гарантирует существенный прирост производительности по сравнению со своими предшественниками, и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 10-й серии. За стабильную работу мощных компонентов отвечает эксклюзивная система охлаждения Cooler Boost Trinity.