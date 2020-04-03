Эволюция MSI – обновлены шесть серий игровых ноутбуков

3 апреля 2020, 13:45

Компания MSI объявляет об обновлении сразу шести серий ноутбуков для геймеров, включая отмеченные большим числом наград GE66 Raider и GS66 Stealth.

Теперь они доступны с процессорами 10-го поколения Intel Core i9 (Comet Lake H-серии) и новейшими видеокартами GeForce RTX Super. Только сильная компания способна развиваться в условиях кризиса, и MSI подтверждает свою лидирующую позицию, обеспечивая стабильные поставки устройств. Выбирайте игровые ноутбуки MSI – будьте лидерами нового витка эволюции!



В обновленной линейке ноутбуков MSI применяются процессоры Intel Core i9 десятого поколения, способные удовлетворить все потребности геймеров. Так, модель i9-10980HK достигает Boost-частоты в 5,3 ГГц при загрузке одного ядра, обеспечивая значительный прирост производительности по сравнению с процессорами предыдущего поколения.



Процессор дополняет современная видеокарта, вплоть до модели NVIDIA GeForce® RTX 2080 SUPER™, которая поддерживает трассировку лучей в режиме реального времени и функции искусственного интеллекта.



Модели GS66 и GE66 меняют представления о том, какими могут быть тонкие и легкие ноутбуки. Глядя на эти изящные устройства с инновационным дизайном, трудно поверить, что в них скрываются самые передовые компоненты: сверхбыстрый 300-гигагерцевый дисплей, аккумулятор емкостью 99,9 Вт·ч, флагманские процессор и видеокарта.



Сдержанный дизайн ноутбука GS66 Stealth, выполненного в Истинно черном цвете, был отмечен престижными наградами iF Design и Red Dot. Данная модель, оснащенная новейшим процессором и видеокартой, показывает будущее игровых платформ, которые становятся все компактнее, но вместе с тем и мощнее. Ключевую роль в обеспечении высокой производительности устройства играет эксклюзивная система охлаждения Cooler Boost Trinity+, в которой используются вентиляторы с тонкими лопастями (0,1 мм), обеспечивающими усиленный поток воздуха.



Футуристический GE66 Raider – это ноутбук для геймеров-энтузиастов, который воплощает сам дух компьютерных игр. Скорость гармонично сочетается в нем с эстетической привлекательностью: напоминающий космический корабль корпус устройства наделен панорамной подсветкой Mystic Light, способной отображать 16,8 различных цветовых оттенков. В техническое оснащение модели GE66 Raider входят новейшие процессор и видеокарта. Дизайн этого инновационного флагмана был отмечен престижной наградой Red Dot.



В сериях GT Titan, GP/GL Leopard и GF Thin также были выпущены свежие версии ноутбуков. Все они наделены новейшими процессорами Intel® H-серии 10-го поколения и видеокартами NVIDIA GeForce.





Ноутбук MSI Creator 17 создан специально для профессионалов, занимающихся созданием цифрового контента. Это первая в мире модель, в дисплее которой применена технология мини-светодиодов. 17-дюймовый дисплей с разрешением 4K обладает пиковой яркостью в более чем 1000 кд/м2 и является совместимым со стандартом расширенного динамического диапазона DisplayHDR 1000. Журналисты оценили его как революционную разработку, поскольку по яркости он значительно превосходит альтернативные технологии, будь то IPS или OLED. Теперь, укомплектованная процессором Intel H-серии 10-го поколения и видеокартой GeForce RTX 2080 Super, модель Creator 17 представляет собой мощнейшее воплощение платформы GeForce RTX Studio. Другие модели этой же серии, Creator 15M и 17M, также получили апгрейд в виде новейших процессора и видеокарты.



Компания MSI всегда была в авангарде технического прогресса, разрабатывая высококачественные инновационные ноутбуки. Обладая серьезными инженерными и производственными ресурсами, MSI занимает лидирующую позицию во внедрении передовых технологий и продолжает выпуск новых продуктов даже во время кризиса