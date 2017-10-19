MSI представляет ноутбук GS63 Stealth с видеокартой GTX 1050

19 октября 2017, 12:45

Компания MSI, мировой лидер по производству игровых устройств, представляет новую модель в линейке ноутбуков GS63 Stealth.

Выполненная в том же ультратонком корпусе, что и предшественницы, она оснащается более доступной по цене видеокартой GeForce GTX 1050. Устройство обладает мощной системой охлаждения с тремя вентиляторами и пятью тепловыми трубками, высококачественным дисплеем, способным отображать 72% оттенков цветового пространства NTSC, клавиатурой SteelSeries с цветной подсветкой клавиш и высокоскоростными сетевыми адаптерами Killer, минимизирующими лаги при игре через интернет.



За охлаждение ноутбука GS63 Stealth отвечает эксклюзивная система Cooler Boost Trinity, в состав которой входят пять тепловых трубок. Она обеспечит стабильную работу видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1050 при низком уровне шума даже во время запуска требовательных игровых приложений.



Встроенная аудиосистема устройства поддерживает аудиоформаты высокого разрешения, а для вывода максимально качественного звука на наушники и гарнитуры используется специальный усилитель ESS Sabre.



Как все другие ноутбуки MSI, модель GS63 Stealth оснащается клавиатурой SteelSeries, которую можно гибко настраивать, используя специальное программное обеспечение SteelSeries Engine 3. В нем имеются как предустановленные макросы, так и возможность записывать свои собственные.