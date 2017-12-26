Ноутбуки MSI GP62/GL62 с видеокартой GTX 1060

26 декабря 2017, 12:15

Поклонники бренда MSI прекрасно осведомлены о том, что игровые ноутбуки MSI серий GP, GL, GF и GV обладают мощными системами охлаждения.

Ноутбук GP62MVR 7RF выглядит тоньше по сравнению с GE62, поскольку в серии GP62M не используется классический оптический привод. Уменьшенные высота и вес корпуса делают данную модель более тонкой и легкой, чем большинство конкурентов в этом сегменте рынка. То же самое относится и к сериям GF, GL и GV.

Система охлаждения модели GP62MVR 7RF включает в себя два вентилятора и шесть тепловых трубок и носит название Cooler Boost 4. Она применяется во всех моделях серий GP/GF/GL/GV, оснащенных видеокартами GTX 1060, GTX 1050 Ti и GTX 1050.Не секрет, что игровые ноутбуки MSI вообще обладают более мощным охлаждением по сравнению с конкурентами из аналогичных ценовых/скоростных сегментов. Если мы проверим устройства с видеокартой GTX 1060 Max-Q, то увидим, что в них применяется всего две или три тепловых трубки, чего может оказаться недостаточно как для видеокарты, так и для процессора Core i7-7700HQ. А перегрев, как известно, приводит к сбросу частот и, как следствие, снижению производительности ноутбука.Итак, GP62MVR 7RF выглядит уверенней с точки зрения скорости и охлаждения, потому что его оппоненты оснащены видеокартой GTX 1060 Max-Q. Нам остается лишь выяснить, насколько велика разница в их производительности. 10%, 20%, а может еще больше?Давайте взглянем на результаты бенчмарка 3DMark 11. Используя видеокарту GTX 1060 в режиме Турбо, ноутбук GP62MVR 7RF получает 13240 баллов, при этом температура его центрального и графического процессоров не превысила 83° и 73°, соответственно. Эффективная система охлаждения обеспечивает стабильную работу компонентов даже на повышенных частотах! Его конкуренты с видеокартами GTX 1060 Max-Q выступили хуже: 10700 и 10000 баллов у моделей с 6 и 3 гигабайтами видеопамяти, соответственно.