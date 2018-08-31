MSI WS65 - новый ноутбук с процессором Intel Core i9

31 августа 2018, 9:45

Компания MSI, мировой производитель высокопроизводительных компьютерных устройств, представляет новую мобильную рабочую станцию WS65.

Данная модель свидетельствует о больших усилиях, которые MSI вкладывает в разработку продуктов для тех пользователей, которые ищут сочетание высокой производительности и портативности. Рабочая станция WS65 будет показана на выставке Siggraph-2018 в павильоне NVIDIA (номер 801).



Новая мобильная рабочая станция WS65 выполнена в стильном корпусе, аналогичном тому, что используется для ноутбука GS65 Stealth Thin, и обладает 15,6-дюймовым дисплеем со сверхтонкой рамкой. В максимальной конфигурации она оснащается процессором Intel Core i9 восьмого поколения и видеокартой NVIDIA Quadro P4200, что делает ее на 40% более производительной, чем предыдущие модели. Аккумулятор емкостью 82 Вт•ч обеспечивает до 8 часов работы в автономном режиме.



“Наделенная процессором Intel Core i9 и видеокартой NVIDIA Quadro P4200 (в максимальной конфигурации), модель WS65 представляет собой прорыв в сегменте тонких, портативных рабочих станций, – заявил Клиффорд Чун, директор отдела системных продуктов компании MSI. – Это красивый ноутбук, который легко подойдет под любые бизнес-сценарии. Его производительности будет более чем достаточно даже для самых тяжелых задач."



WS65 оснащается 15,6-дюймовым IPS-дисплеем формата Full-HD с широким цветовым охватом (72% цветового пространства NTSC). Для хранения файлов предлагается пара твердотельных накопителей: один может работать в режиме PCIe или SATA, а второй – только в режиме PCIe. Устройство наделено множеством интерфейсов: три разъема USB 3.1 Type-A, один разъем USB 3.1 Type-C, один порт HDMI 2.0, один порт mini-DisplayPort 1.4, а также пара аудиоразъемов (микрофонный вход и выход для наушников).



Дебют модели WS65 также совпадает с презентацией нового логотипа для рабочих станций MSI. Выполненный в минималистическом стиле, он передает ощущение элегантности, которая ассоциируется с миром бизнеса. Строгий дизайн логотипа отражает серьезные намерения MSI в отношении корпоративного сегмента рынка. Своими высокопроизводительными продуктами компания MSI готова помочь современному профессионалу добиться желаемых результатов в любой работе.







