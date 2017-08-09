MSI представила обновлённую тонкую и мощную рабочую станцию WS63

9 августа 2017, 10:45

Компания MSI продолжает совершенствовать линейку инновационных рабочих станций и анонсирует выход обновлённой модели WS63 с видеокартой Quadro P4000.

Благодаря меньшим размерам, повышенной графической производительности и оптимизированной системе охлаждения MSI вновь поднимает планку производительности для портативных рабочих станций.



Новая Quadro P4000 с архитектурой NVIDIA Pascal поднимает производительность визуализации более чем на 40%, а производительность вычислений — в 1.7 раза (по сравнению с предыдущим поколением). WS63 обладает мощью и объёмом памяти, необходимыми для работы с большими моделями, высоко детализированными фотореалистичными визуализациями и захватывающими VR-средами в тонком и лёгком мобильном корпусе.



Производительность Quadro P4000, поддержанная 8 ГБ видеопамяти GDDR5, позволяет работать с реалистичными VR-средами, воспроизводить сложные модели и легко справляться с обработкой большого объёма данных. P4000 значительно снижает визуальные искажения сцен благодаря 64-кратному полноэкранному сглаживанию, поддержке 16K-текстур, оптимизированным алгоритмам визуализации и компрессии памяти Pascal. Сокращение объёма выборки данных из памяти для каждого кадра увеличило пропускную способность на 20%.



Помимо нового GPU, обновлённый WS63 сохранил всё лучшее от модели предыдущего поколения. WS63 выгодно отличается от своих конкурентов системой охлаждения MSI Cooler Boost Trinity с двумя вентиляторами для GPU (41- и 37-лопастей), пятью тепловыми трубками и одним вентилятором для CPU (41-лопастей). Форма лопастей Whirlwind Blade повышает давление воздушного потока на 30%, что выражается в меньшем нагреве компонентов и большей мощности охлаждения.



"Мы были рады интегрировать NVIDIA Quadro P4000 в новейшую версию рабочей станции WS63, — говорит Энди Танг (Andy Tung), президент компании MSI. — Обновлённая версия этой машины реализовала наше желание обеспечить профессиональных пользователей неординарной производительностью в тонком и лёгком корпусе".



"Мы гордимся долгим сотрудничеством с компанией MSI, представившей мобильную рабочую станцию WS63 с нашей видеокартой Quadro P4000. Это великолепный пример того, как технологии NVIDIA открывают новые, инновационные рабочие процессы для современного требовательного пользователя, — вторит своему коллеге Боб Питт (Bob Pette), вице-президент по направлению профессиональной визуализации компании NVIDIA. — Мы и впредь будем разрабатывать решения для профессионального мобильного рынка совместно с MSI. Мы с большим оптимизмом будем наблюдать за успехом новой рабочей станции WS63 и развитием всей линейки решений MSI на базе NVIDIA Quadro".



WS63 имеет интегрированный биометрический сенсор и корпоративный уровень безопасности доступа к данным, подтверждённый сертификатом Windows Hello. Рабочая станция также защищена дискретным модулем TPM, обеспечивающим ещё больший уровень безопасности для высокоответственных коммерческих проектов.



Модель WS63 доступна с 15.6" дисплеями IPS-уровня с разрешением Full HD или 4K. Технология True Color обеспечивает высокую точность цветопередачи, а приложение MSI Dragon Center — удобное управление профилями дисплея и производительностью системы.