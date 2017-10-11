Fujitsu представляет новые рабочие станции CELSIUS

11 октября 2017, 11:15

Fujitsu анонсировала полностью модернизированные рабочие станции CELSIUS M770 и обновленные рабочие станции CELSIUS R970.

Новинки будут представлены в рамках мероприятия NVIDIA GPU Technology Conference, которое состоится в г. Мюнхен, Германия. В новых моделях будут устанавливаться самые современные профессиональные графические карты NVIDIA Quadro, призванные обеспечить эффективную работу приложений, обрабатывающих большой объем графических данных. Высокое качество проектирования систем CELSIUS M770, которые были разработан в Германии, было недавно отмечено в Японии наградой Good Design.



Используя большой опыт создания по-настоящему инновационных решений, компания Fujitsu продолжает устанавливать новые отраслевые стандарты с системой CELSIUS M770. Спроектированные Fujitsu системные платы позволяют реализовать новые функциональные возможности, создать принципиально новую компоновку рабочих станций и оптимизировать корпуса настольных систем.



Fujitsu реализует новый дизайн в однопроцессорных рабочих станциях CELSIUS M770, представляя компактный корпус, который обеспечивает простой доступ ко всем ключевым компонентам системы. Диски для хранения данных, которые многие пользователи извлекают в конце рабочего дня, расположены в передней части корпуса системы. Для того чтобы достать диск, необходимо просто нажать на кнопку. При этом один лоток имеет четыре разъема для установки дисков без возможности горячей замены. Предусмотрена возможность использования как стандартных жестких дисков формата 2,5 и 3,5 дюйма, так и твердотельных накопителей. Кроме того, новый интерфейс ввода/вывода данных, расположенный на передней части системы, предлагает две возможности для подключения, включая простой доступ к разъему USB Type-C.



Помимо специальной алюминиевой ручки для удобной транспортировки, дизайн новой рабочей станции включает боковую дверцу для доступа внутрь корпуса. Сервисные дверцы позволяют заменять все основные компоненты простым нажатием на кнопку. Таким образом, пользователи или специалисты по техническому обслуживанию могут заменить накопители данных, блоки питания, PCIe-карты, модули памяти или системные платы без необходимости использования специальных инструментов. Хотя системы CELSIUS M770 изначально проектировались в качестве настольных решений, они могут также устанавливаться в серверные стойки высотой 4U.

Вопросы безопасности имеют важное значение для многих компаний, поэтому боковые и фронтальные дверцы новых рабочих станций оснащены специальными замками. Кроме того, блоки питания имеют датчики проникновения внутрь корпуса, которые передают соответствующее предупреждение системным администраторам с помощью ПО DeskView.



Процессоры и графические карты при полной нагрузке вырабатывают много тепла, поэтому в рабочей станции M770 реализован целый ряд передовых функций управления температурой и предусмотрена специальная система распределения потоков воздуха. Внутри корпуса имеются три отдельных канала охлаждения, через которые подается холодный воздух ко всем ключевым компонентам. Даже при полной нагрузке система работает бесшумно.



В обновленных рабочих станциях реализован целый ряд умных функций энергоснабжения, включая возможность простой замены блоков питания. Они также поддерживают возможность анализа информации – цифровые блоки питания позволяют администраторам собирать определенные виды данных, в том числе информацию о времени работы. IPMI-FRU отображает информацию легкосъемных сменных модулей, включая серийный номер блока питания. Кроме того, программный инструмент для диагностики предоставляет возможность отслеживать и извлекать определенную информацию (данные об использовании, температуре и мощности блока питания).



Fujitsu обновила двухпроцессорную настольную рабочую станцию CELSIUS R970, оптимизированную для запуска самых требовательных многопоточных приложений, активно использующих ресурсы подсистемы памяти. Новая модель использует ОС Windows 10 для рабочих станций, новые процессоры семейства Intel Xeon Scalable с поддержкой до 56 ядер, 1 ТБ памяти DDR4 с частотой 2666 МГц и поддержкой кода коррекции ошибок и 2 разъема для твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe с максимальной емкостью 1 ТБ. Система поддерживает возможность установки до 2-х самых современных графических карт, включая NVIDIA Quadro P6000 и AMD Radeon Pro WX 5100, или 3-х графических карт более низкого уровня. Это позволяет применять систему при запуске многопоточных приложений, активно использующих ресурсы подсистемы памяти, включая профессиональный дизайн, визуализацию, моделирование, анализ данных и высокопроизводительные компьютерные вычисления.



Обе модели уже доступны для заказа. Первые поставки модели CELSIUS R970 начнутся в ноябре, а поставки модели CELSIUS M770 – в декабре. Стоимость зависит от конфигурации и региона.