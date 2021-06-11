Fujitsu получила сертификаты совместимости с КОМПАС-3D для станций CELSIUS

11 июня 2021, 9:45

Fujitsu объявляет о получении сертификатов совместимости для работы с российской системой трехмерного моделирования КОМПАС-3D 19 версии.

Тестирование по методике, разработанной специалистами компании АСКОН, подтвердило соответствие программно-аппаратных комплексов Fujitsu техническим регламентам разработчика системы проектирования КОМПАС-3D.



Совместимость оборудования критически важна для предприятий. Приобретение системы, не сертифицированной для работы с дорогостоящим ПО, влечет за собой риски – финансовые, производственные, репутационные. Совместимость рабочих станций Fujitsu и профессионального программного пакета КОМПАС-3D от компании АСКОН означает, что заказчик может быть уверен в том, что расходы будут экономически оправданы. КОМПАС-3D может стабильно функционировать на базе устройств Fujitsu и обеспечивать достижение желаемых результатов.



«Полученные сертификаты свидетельствуют о том, что рабочие станции Fujitsu CELSIUS предназначены для профессионалов и оптимизированы для работы с системами автоматизированного проектирования, – говорит Никита Пашковский, специалист по клиентским системам Fujitsu. – Fujitsu разрабатывает рабочие станции уже более 30 лет и входит в пятерку мировых лидеров в этом сегменте. Действуя в интересах российских потребителей, компания развивает партнерские отношения с производителями САПР. В ходе испытаний, призванных оценить возможности оборудования, рабочие станции удостоились положительной оценки специалистов АСКОН и теперь могут быть рекомендованы пользователям для работы с КОМПАС-3D v19».



Сертификаты совместимости получили следующие модели: настольные рабочие станции (CELSIUS J580, CELSIUS W580, CELSIUS M7010 Power, CELSIUS M7010X Power, CELSIUS M7010X, CELSIUS R970, CELSIUS R970 Power, CELSIUS W5010); рэковая рабочая станция CELSIUS C780 Power и мобильная рабочая станция CELSIUS H7510.



Компания Fujitsu разрабатывает и производит рабочие станции CELSIUS в Японии и Германии. Программно-аппаратные комплексы служат платформами для творчества, моделирования, вычисления и визуализации. Рабочие стации могут применяться на всех этапах – от проектирования до производства. В числе их преимуществ – высочайшая производительность, бесшумная работа, управление температурными параметрами, наличие современных технологий охлаждения, компактность и т. д.



КОМПАС-3D – одна из самых распространенных систем проектирования в российской промышленности. Более 12000 предприятий используют систему в своей работе. Компания АСКОН представила 19 версию КОМПАС-3D в 2020 году. Обновленная версия включила более 70 усовершенствований в области интерфейса, трехмерного моделирования, построения чертежей, топологической оптимизации, инженерных расчетов. Был модернизирован набор инструментов для решения задач авиастроения, судостроения и двигателестроения.