MSI получает шесть наград дизайнерского конкурса Red Dot 2020

2 апреля 2020, 10:45

Компания MSI сообщает, что шесть ее продуктов были отмечены престижной дизайнерской премией Red Dot 2020 (Германия).

«Для нас большая честь, что жюри Red Dot высоко оценивает наши усилия по инновациям в дизайне. Дизайнерские возможности MSI уже никем не ставятся под сомнения, и мы будем продолжать совершенствоваться в этой области, предлагая геймерам, профессионалам и всем остальным пользователям продукты с современным дизайном», – заявил Сэм Черн, вице-президент MSI по маркетингу.



Продукты-победители: игровой ноутбук GE66 Raider, игровой ноутбук GS66 Stealth, ноутбук Prestige 14, компьютер Prestige P100, материнская плата Creator X299 и игровая материнская плата MEG X570 ACE.

Red Dot winner 2020

Игровой ноутбук MSI GE66 Raider

Легкость, скорость и высокое качество изготовления – вот отличительные особенности ноутбука GE66 Raider. Его мистический дизайн вдохновлен идеей космического корабля, летящего по бескрайней Вселенной. Серебристый цвет алюминиевого корпуса акцентируется панорамной подсветкой Mystic Light, которая встроена во всю его переднюю кромку. Для повышения эффективности охлаждения в нижней панели корпуса имеется стилизованное под «драконью броню» большое вентиляционное отверстие.

GE66 Raider

Игровой ноутбук MSI GS66 Stealth

Обладая строгим дизайном и высокой производительностью, ноутбук GS66 Stealth с одинаковым успехом подходит и для игр, и для серьезной работы. В его отделке сочетаются элементы из глянцевого пластика и шлифованного алюминия, выполненные в классическом черном цвете. Изящности устройству, выполненному в невероятно тонком корпусе, добавляет и узкая экранная рамка. Лаконичный дизайн, в котором гармонично применяются разные типы текстур, делает эту модель уместной для любой обстановки, будь то традиционный офис или геймерская вечеринка.

GS66 Stealth

Ноутбук MSI Prestige 14

Устройства для творческой работы сами должны выглядеть креативно. Белоснежный цвет корпуса Prestige 14 – символ вдохновения, словно холст, на котором художник только готовится создать свой шедевр. Лаконичный дизайн устройства отражает его профессиональную направленность, равно как и уверенную в себе элегантность его владельца.

Prestige 14

Десктоп MSI Prestige P100

Красивый и высокотехнологичный компьютер Prestige P100 представляет собой идеальную платформу для творческой работы. Его мощная аппаратная конфигурация легко справится с любыми задачами, от рендеринга видео до многозадачности в разрешении 8K. В системе охлаждения реализована раздельная вентиляция отделений с процессором, видеокартой и блоком питания.

Prestige P100

Материнская плата MSI Creator X299

Концепция дизайна материнской платы Creator X299 вдохновлена идеей кристалла. Подобная кристаллу отделка радиаторов в сочетании с полноцветной подсветкой придает ей великолепный внешний вид, а полноценная система охлаждения делает ее пригодной для самых высоких нагрузок.

Creator X299

Игрова материнская плата MSI MEG X570 ACE

Стремитесь к «золоту» в каждом деле – вместе с материнской платой MEG X570 ACE, выполненной в роскошных золотисто-черных цветах.