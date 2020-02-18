MSI получает три премии iF Design 2020

18 февраля 2020, 11:45

Компания MSI сообщает, что три ее продукта были отмечены престижной дизайнерской премией iF Design.

«Для нас большая честь, что вот уже который год жюри iF Design высоко оценивает наши усилия по инновациям в дизайне. Дизайнерские возможности MSI уже никем не ставятся под сомнения, и мы будем продолжать совершенствоваться в этой области, предлагая геймерам, профессионалам и всем остальным пользователям продукты с современным дизайном», – заявил Сэм Черн, вице-президент MSI по маркетингу.



Продукты-лауреаты – это первоклассный игровой ноутбук MSI GS66 Stealth и два компьютерных корпуса: геймерский MSI MPG SEKIRA 500X и универсальный MSI MPG SEKIRA 500G. Все они будут представлены в берлинском Café Moskau со 2 по 10 мая.



Свежее дополнение к линейке ультрапортативных и ультрамощных игровых ноутбуков MSI, модель GS66 Stealth выполнена в корпусе со сдержанным дизайном и мощной системой охлаждения, включающей в себя три вентилятора с рекордно тонкими лопастями. Устройство может оснащаться опциональным игровым дисплеем с частотой обновления экрана 300 Гц. Строгий черный цвет и отличная автономность благодаря аккумулятору высокой емкости (99,9 Вт·ч) делают эту модель отличным выбором для профессионалов, которые геймеры в душе.



MPG SEKIRA 500X – это инновационный, многофункциональный и персонализируемый корпус для игровых компьютеров. Его название происходит от легендарной секиры, которой владел Перун, бог грома в славянской мифологии. Четкие линии корпуса словно высечены точными и мощными ударами легендарного оружия. Данная модель выделяется яркой подсветкой за счет четырех вентиляторов с адресуемыми светодиодами, способными отображать миллионы различных цветов. Кроме того, она оснащается боковыми панелями из закаленного стекла, которые не только обеспечивают защиту внутренних компонентов собранного компьютера, но и предоставляют к ним удобный доступ для апгрейда. В ее конструкции имеется масса практичных деталей, например съемная монтажная пластина для радиатора водяной системы охлаждения с местом для трех вентиляторов.



Компьютерный корпус MSI MPG SEKIRA 500G предназначен для сборки не только геймерских, но и профессиональных рабочих станций. Он выделяется среди других продуктов этой категории утонченным дизайном с акцентами «розовое золото», придающими ему таинственный и гламурный облик. С помощью этого корпуса можно легко собрать мощную конфигурацию в формате Full-Tower. Поддерживаются материнские платы разных форм-факторов (до E-ATX), а также системы водяного охлаждения.

iF Design Awards