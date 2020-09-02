Компьютерные корпуса MSI MPG SEKIRA 100

2 сентября 2020, 11:45

Модели серии SEKIRA от MSI всегда отличались роскошным дизайном, и новые продукты, выполненные в формате Mid-Tower, продолжают эту традицию, сочетая великолепный внешний вид с отборными материалами и продуманными конструктивными решениями.

Также следует отметить их широкую аппаратную совместимость. В такой корпус можно установить видеокарту длиной до 340 мм, процессорный кулер высотой до 170 мм и блок питания длиной до 250 мм.Переднюю панель модели MPG SEKIRA 100R составляют идеально подогнанные друг к другу листы алюминия и тонированного стекла, сквозь которое можно любоваться красочной подсветкой. Дизайн модели MPG SEKIRA 100P представлен в лаконичном одноцветном варианте – специально для тех пользователей, которые предпочитают строгое оформление компьютерной системы. В обоих случаях высокое качество изготовления и безупречный стиль заметны с первого взгляда.Корпуса серии MPG SEKIRA 100 наделены современным комплектом интерфейсных разъемов, который включает USB-C с пропускной способностью 10 Гбит/с. Такой порт предлагают современные материнские платы MSI. В экосистему игровых устройств MSI также входят видеокарты и системы водяного охлаждения MAG CORELIQUID. Собрав все это в корпусе MPG SEKIRA 100, вы получите полноценную конфигурацию с максимальной совместимостью между компонентами.Модель MPG SEKIRA 100R поставляется с четырьмя вентиляторами, оснащенными великолепно выглядящей полноцветной адресуемой подсветкой. Цвет и визуальные эффекты подсветки можно моментально менять по своему вкусу с помощью специальной кнопки, расположенной на панели интерфейсных разъемов.

В конструкции корпусов серии MPG SEKIRA 100 применен целый ряд решений, направленных на повышение их эффективности. Одним из них является верхняя вентиляционная крышка, которая одновременно и защищает внутренние компоненты от повреждений, и усиливает воздушный поток. Эта же крышка служит дополнительным креплением для боковой панели с окошком из закаленного стекла. Чтобы снять боковую панель, нужно сначала убрать крышку, открутив два винта в ее задней части.

Сняв верхнюю вентиляционную крышку, можно получить доступ к пылевому фильтру с магнитным креплением, который легко вынимается для чистки. Общее число фильтров, размещенных в каждом корпусе серии MPG SEKIRA 100, равно трем.