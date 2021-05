MSI представила новую линейку ноутбуков для геймеров и творческих профессионалов

19 мая 2021, 10:45

Компания MSI, ведущий производитель компьютерных решений для бизнеса, дизайна и гейминга, с гордостью представила свою новую линейку ноутбуков.

В их конфигурацию входят новейшие процессоры Intel Core H-серии 11-го поколения и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 для ноутбуков. В последние годы MSI активно развивает продукты для креативных профессионалов, и концепция связи между творческими идеями и их практической реализацией стала главной на онлайн-презентации «Технологии в сочетании с эстетикой».



Новые ноутбуки MSI – это мощные устройства с продуманным дизайном, которые позволяют каждому раскрыть свой потенциал геймера или создателя контента. Помимо повышенной производительности ноутбуки предлагают передовые интерфейсы, включая PCIe Gen4, Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6. В игровых моделях реализованы эксклюзивные функции MSI, такие как «режим дискретной графики» и приложение MSI Center, позволяющее легко разгонять графический процессор для игры на максимальных скоростях.



В новой серии Creator используются высококачественные дисплеи True Pixel с разрешением QHD+ и подсветкой на мини-светодиодах. Получили апгрейд и давно полюбившиеся геймерам серии GE Raider, GP Leopard и GS Stealth. Завершают линейку новинок ноутбуки Pulse GL, Sword и Katana GF, дизайн которых разрабатывался в сотрудничестве с известными художниками.



Тонкорамочный дисплей True Pixel нового ноутбука Creator Z16 обладает разрешением до QHD+ и соотношением сторон 16:10, разработанным по концепции золотого сечения. Такой формат удобнее для продуктивной работы, причем дизайнерам и творческим профессионалам придется по вкусу его расширенный цветовой охват – 100% DCI-P3. Тонкий алюминиевый корпус, изготовленный на высокоточном фрезерном станке, обладает сдержанным дизайном в лунно-сером цвете. За стабильную работу устройства под любыми нагрузками отвечает эксклюзивная система охлаждения Cooler Boost, в которой применяются высокоэффективные вентиляторы с рекордно тонкими лопастями – всего 0,1 мм толщиной!



Модель Creator M16 с дисплеем True Pixel формата QHD+ и сбалансированной конфигурацией представляет собой облегченную версию Creator Z16.



Обновленный Creator 17 предлагает красочный дисплей на базе мини-светодиодов с технологией AUO AmLED, яркость которого составляет 1000 кд/м2. Он выполнен в черном алюминиевом корпусе со шлифованной текстурой поверхности.



Апгрейд линейки игровых ноутбуков MSI начинается с мощнейшей серии GE Raider. У моделей GE76 и GE66 Raider сохранилась футуристическая световая панель Mystic Light на фронтальной части ноутбука, но внутри произошли существенные изменения. В аппаратную конфигурацию теперь входят беспроводной модуль Wi-Fi 6 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 для ноутбуков с мощностью до 165 Вт. Частота обновления экрана достигает 360 Гц (240 Гц в варианте с разрешением QHD). Стабильную работу мощных компонентов гарантирует эксклюзивная система охлаждения Cooler Boost 5.



Высокопроизводительные модели серии GP Leopard отлично подойдут как для работы, так и для игр. Они также получили апгрейд в виде процессоров Intel Core i7 11-го поколения и видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 для ноутбуков.

Получившая множество наград серия Stealth возвращается, чтобы предоставить еще больше возможностей геймерам, которые постоянно находятся в движении. Помимо апгрейда процессора и видеокарты, GS76 Stealth оснащен новым оформлением экранного шарнира (теперь – в серебристом цвете), увеличенной емкостью аккумулятора и 240-герцевым дисплеем с разрешением до QHD. Аудиосистема представлена динамиками Dynaudio, которые отлично подходят для прослушивания музыки. В целом, серия GS Stealth – отличный выбор в качестве портативной мобильной платформы для игр и работы.



Облик моделей Pulse GL76 и GL66 придумывался в сотрудничестве с известным цифровым художником Маартеном Верховеном, чемпионом мира 2018 года по Zbrush. Именно он создал дизайн покрывающей корпус «силовой брони». Конфигурация устройств включает в себя видеокарту NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 для ноутбуков и эффективную систему охлаждения с новыми тепловыми трубками и эксклюзивным термоинтерфейсом. На клавиатуре расположен отдельный цифровой блок клавиш.

Дизайн новых ноутбуков Sword и Katana GF, вдохновленный образами традиционного меча и японского меча-катаны, разрабатывался общепризнанным мастером иллюстрации Цуеси Нагано, работавшим над серией видеоигр Romance of the Three Kingdoms. Теперь модели Sword 17, Sword 15, Katana GF76 и Katana GF66 готовы сами вдохновлять пользователей на подвиги. Оснащенные видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 для ноутбуков с клавиатурой с цифровым блоком (даже у 15-дюймовой версии), продукты этих двух серий являются не просто бюджетными игровыми платформами. Они готовы стать первым оружием для геймеров, только начинающих свой путь по виртуальным мирам видеоигр.Новая линейка ноутбуков MSI отражает интерес компании к разработке устройств для креативных профессионалов и бизнеса, равно как и стремление к красоте во всех ее формах. Именно поэтому они отличаются не только высокой производительностью, но и привлекательным дизайном. Цель компании MSI состоят в том, чтобы охватить своими продуктами как можно больше категорий пользователей, будь то геймеры, офисные работники или мобильные фрилансеры, и сделать жизнь каждого из них удобнее.