MSI представляет ноутбук для творческой работы - P65 Creator

10 сентября 2018, 12:15

Компания MSI не только дарит геймерам возможность погрузиться в завораживающие виртуальные миры, но и позволяет им создавать свои собственные.

Представленный на выставке IFA-2018 в Берлине, ноутбук P65 Creator предназначен специально для профессионалов: фотографов, дизайнеров, 3D-художников. Мощная конфигурация в стильном корпусе и оптимизированная функциональность делают его идеальным выбором для творческой работы.



Ноутбук P65 Creator доступен в двух элегантных вариантах оформления: в версии со стандартной алюминиевой отделкой серебристого цвета и в выпущенной ограниченным тиражом версии с отделкой из жемчужно-белого алюминия с золотистыми деталями. Тонкая экранная рамка позволила сделать устройство максимально компактным, поэтому большой дисплей никак не сказывается на его мобильности. Толщина корпуса составляет всего 17,9 мм, а вес – 1,88 кг.



Благодаря эксклюзивной технологии True Color и широкому цветовому охвату (почти 100% sRGB), ноутбук выдает красочное изображение с точной цветопередачей, что придется по вкусу всем творческим профессионалам.



Изящный и мощный, в максимальной конфигурации ноутбук P65 Creator использует новейший процессор 8го поколения Intel Core i7 и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1070. За стабильную работу компонентов отвечает эксклюзивная система охлаждения Cooler Boost Trinity. Ноутбук может продержаться до 8 часов и более без подзарядки, поэтому вы не будете чувствовать себя привязанным к электрической розетке. Как и положено мобильному компьютеру для современной жизни, P65 Creator поддерживает систему голосового управления Cortana и обеспечивает информационную защиту с помощью сканера отпечатков пальцев. Помимо этого, он наделен интерфейсом Thunderbolt 3 и совместим с аудиоформатами высокой четкости Hi-Res Audio.



Современный ноутбук – это не только рабочий инструмент, но и дополнение к образу своего владельца. Помимо выпуска модели P65 Creator, компания MSI представляет модель PS42 линейки Prestige, выпущенную ограниченным тиражом в изысканном футляре из сосны. В комплект поставки входит Ethernet-адаптер, двухсторонний замшевый чехол для повседневной защиты устройства и расширенная гарантия сроком 1 год. Таким образом, серия P продолжает развиваться и с точки зрения технологий, и с точки зрения дизайна, что непременно по достоинству оценят все пользователи, занимающиеся созданием мультимедийного контента.



Всем покупателям ноутбуков P65 и PS42 компания MSI, в сотрудничестве с Intel, предлагает бесплатный пакет приложений для творческой работы. Общая стоимость приложений – более $400!