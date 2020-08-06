Мониторы MSI Creator PS321 Series адресованы создателям контента

6 августа 2020, 9:45

Компания MSI сегодня, 6 августа 2020 года, официально представила мониторы Creator PS321 Series, первая информация о которых была обнародована в ходе январской выставки электроники CES 2020.

Панели названного семейства ориентированы прежде всего на создателей контента, дизайнеров и архитекторов. Отмечается, что внешний вид новинок навеян работами Леонардо да Винчи и Жоана Миро.



В основу мониторов положена качественная матрица IPS размером 32 дюйма по диагонали. При этом доступны версии с дисплеем формата 4K (3840 × 2160 пикселей) и QHD (2560 × 1440 точек). Частота обновления у них составляет соответственно 60 и 165 Гц.



Говорится о 99-процентном охвате цветового пространства Adobe RGB и о 95-процентном охвате цветового пространства DCI-P3. Заводская калибровка цветопередачи гарантирует её высокую точность.



Пиковая яркость достигает 600 кд/м2. Контрастность равна 1000:1; углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов. Для защиты от бликов служит бленда с магнитным креплением.



Есть один разъём DisplayPort 1.2, два интерфейса HDMI 2.0b, симметричный коннектор USB Type-C, концентратор USB 3.2, стандартное аудиогнездо.

(C) 3Dnews