MSI представляет монитор с изогнутой панелью QD-OLED и технологию HMI 2.0

10 июня 2022, 11:15

MSI представляет свой первый изогнутый монитор с матрицей QD-OLED - MEG 342C QD-OLED.

Помимо того, что MSI является первооткрывателем рынка игровых OLED-мониторов, она также продолжает развивать нацеленную на любителей компьютерных игр функциональность своих устройств посредством тесной интеграции аппаратных и программных компонентов.

Монитор MEG 342C QD-OLED задает новый стандарт для моделей с изогнутым экраном формата 21:9. Кривизна панели, изготовленной по технологии QD-OLED, составляет идеальные для большинства игр 1800R и имеет разрешение UWQHD (3440 x 1440 пикселей). Точная Благодаря фабричной калибровке каждый экземпляр обеспечивает точную цветопередачу оттенков (Delta E ≤2). Сочетание технологий OLED и квантовых точек позволяет добиться соответствия высшему стандарту MSI по работе с цветом: QD Premium Color. Поддерживаются технология MSI True Color и эксклюзивный режим Premium Color. Цветовой охват монитора достигает 99,3% DCI-P3, 97,8% Adobe RGB и 139,1% sRGB, не менее хороши и скоростные характеристики матрицы: время отклика составляет рекордные– 1 мс (GtG), частота обновления – 175 Гц. Техническое совершенство сочетается с выверенной эстетикой – дизайн этого монитора станет отражением безупречного вкуса его владельца.MEG 342C QD-OLED – представитель флагманской серии игровых мониторов MSI. Это означает не только элегантный и благородный, с оттенком мифической мистики, внешний вид, но и поддержку интеллектуальных функций, являющихся результатом тесной интеграции аппаратных и программных элементов. Сюда относятся встроенный процессор, поддерживающий удаленное управление со смартфона, шумоподавление на базе искусственного интеллекта (Sound Tune), интеллектуальный прицел ( Smart Crosshair), возможность автоматической настройки яркости и цветовой температуры. В приложении Gaming OSD также доступны режимы «картинка в картинке» (PIP) и «картинка рядом с картинкой» (PBP), выбор профилей с настройками и KVM-переключатель.Специалисты MSI неустанно работают над интеграцией и оптимизацией программных и аппаратных функций, чтобы сделать продукты компании более удобными для использования. Недавно представленная технология HMI 2.0 объединяет работу игрового компьютера и монитора MSI посредством контроллера Gaming Dial. Помимо доступа к экранному меню она позволяет автоматически применять оптимальные настройки и для монитора, и для компьютера при запуске конкретных игр.